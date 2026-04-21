La dura sanción que piden contra Santi Maratea por grabar un vivo al volante

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó formalmente la inhabilitación para conducir del influencer Santiago Maratea luego de la difusión de un video en el que se lo observa manejando mientras utiliza su celular. La conducta, registrada y publicada por el propio protagonista, constituye una infracción directa a la Ley Nacional de Tránsito (Ley 24.449), que prohíbe expresamente el uso de dispositivos móviles durante la conducción.

Las imágenes, que rápidamente circularon en redes sociales, muestran el momento exacto en que Maratea comienza a grabarse mientras maneja. En el registro audiovisual, el influencer reconoce explícitamente la imprudencia de su accionar con una frase que no pasó desapercibida:

"Alguno seguro me dice 'Santiago no deberías estar subiendo un video mientras manejas' pero vos tampoco deberías estar siguiendo a un pelotudo como yo".

El material no solo evidencia el uso del celular al volante, sino que también permite advertir otra infracción grave: Maratea circulaba sin cinturón de seguridad, lo que agrava aún más la situación desde el punto de vista de la seguridad vial.

Infracciones de alto riesgo y consecuencias legales

Desde la ANSV fueron contundentes al evaluar el caso. Según indicaron, este tipo de conductas implican un riesgo elevado tanto para el conductor como para terceros. En ese sentido, señalaron que:

Reducen la atención al volante

Aumentan significativamente la probabilidad de siniestros viales

Comprometen el tiempo de reacción ante imprevistos

Frente a estos hechos, el organismo elevó el pedido de inhabilitación de la Licencia Nacional de Conducir a la jurisdicción correspondiente. Este procedimiento implica que, en caso de prosperar la medida, el influencer no podrá conducir hasta tanto cumpla con una serie de requisitos.

Para recuperar su licencia, deberá atravesar instancias de evaluación obligatorias que permitan acreditar nuevamente su aptitud para conducir, conforme a los estándares exigidos por la normativa vigente.

El celular al volante: una problemática en crecimiento

El caso de Maratea no es aislado, sino que se inscribe en un fenómeno más amplio que preocupa a las autoridades. Según datos del Observatorio Vial, el uso del celular se ha convertido en el principal factor de distracción al volante en Argentina.

Los relevamientos más recientes muestran cifras alarmantes:

Hasta el 25% de los conductores utilizan el celular mientras manejan en algunos corredores viales.

utilizan el celular mientras manejan en algunos corredores viales. La incidencia de esta conducta viene en aumento sostenido en los últimos años.

Desde el organismo explicaron que estas prácticas tienen consecuencias directas en la seguridad vial. En particular, destacaron que:

"Estas conductas reducen la atención y el tiempo de reacción, y se vinculan directamente con la ocurrencia de siniestros, siendo la principal causa probable en autopistas".

El impacto de la exposición pública

Uno de los aspectos más sensibles del caso radica en la dimensión pública del protagonista. Santiago Maratea cuenta con más de 3 millones de seguidores, lo que amplifica el alcance de sus acciones y mensajes.

En este contexto, la ANSV puso el foco en el efecto que este tipo de conductas puede tener sobre audiencias masivas, especialmente entre los más jóvenes. El comunicado oficial concluye con una advertencia clara:

"La naturalización de conductas temerarias ante audiencias masivas constituye un riesgo potencial especialmente en jóvenes sin experiencia de manejo".