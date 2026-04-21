Emotiva despedida a Luis Brandoni: el adiós a una figura iirrepetible de la cultura

La cultura argentina despidió a una de sus figuras más emblemáticas con una ceremonia marcada por la emoción, el reconocimiento y la presencia de quienes compartieron su trayectoria. Luis Brandoni, fallecido el lunes a los 86 años, recibió su último adiós este martes en el Panteón de la Asociación de Actores del Cementerio de la Chacarita, espacio donde descansan otras grandes figuras del espectáculo nacional.

El cierre de la despedida se produjo luego de un velatorio que se extendió durante 12 horas en la Legislatura porteña, donde colegas, amigos y el público se acercaron para rendir homenaje a una figura que dejó una huella profunda en el teatro, el cine y la televisión.

La ceremonia final en la Chacarita reunió a familiares y allegados en un clima de recogimiento, en un ámbito que simboliza la pertenencia de Brandoni a una tradición artística que marcó a generaciones.

Una despedida rodeado de artistas

El último adiós estuvo atravesado por la presencia de destacadas figuras del espectáculo, que se acercaron tanto al velatorio como al sepelio para acompañar a la familia y despedir a quien consideraban un referente indiscutido.

Entre los presentes se destacaron:

Guillermo Francella

Marcelo de Bellis

Facundo Arana

Fernando Bravo

Mauricio Dayub

Gabriel "El Puma" Goity

Durante el ingreso del féretro a la Legislatura, uno de los momentos más significativos estuvo protagonizado por su histórico productor teatral, Carlos Rottemberg, quien acompañó de cerca cada instancia del homenaje. Su presencia se repitió durante toda la jornada del lunes, incluso sosteniendo una de las manijas del cajón, en una escena que reflejó el vínculo personal y profesional que los unía.

El periodista Walter Leiva, desde el programa Puro Show, describió ese compromiso con palabras que sintetizaron el clima del momento: "Está presente, va y viene con el celular. Está sufriendo la pérdida de un amigo".

El recuerdo de sus colegas sobre el escenario

A lo largo de las 12 horas que duró la ceremonia, se sucedieron las despedidas de colegas que compartieron con Brandoni distintos momentos de su carrera. Entre ellos, Soledad Silveyra, con quien el actor trabajó hasta el 9 de abril en la obra ¿Quién es quién?, ofreció uno de los testimonios más conmovedores.

Conmovida, expresó: "Es un maestro, es un referente. Nos cuidábamos mucho los dos. Hicimos la última función y estaba bien. La que no estaba bien era yo", evidenciando la cercanía del vínculo y la intensidad emocional de la despedida. La continuidad laboral hasta días antes de su fallecimiento reforzó la imagen de Brandoni como un actor profundamente comprometido con su oficio, cuya relación con el escenario se mantuvo vigente hasta el final.

Una trayectoria que marcó una época

Nacido en Dock Sud en 1940, Luis Brandoni, conocido como "Beto" en el ambiente artístico, construyó desde los años 60 una carrera sólida, versátil y de amplio reconocimiento. Su presencia en el teatro lo tuvo como protagonista de obras como La fiaca, Parque Lezama y Extraña pareja, títulos que lo consolidaron como una figura central de la escena nacional.

En el cine, su participación en películas como Esperando la carroza y Made in Argentina lo convirtió en un rostro familiar para el público, mientras que su trabajo en la serie Nada, donde compartió pantalla con Robert De Niro, amplió su proyección.

Su trayectoria fue distinguida con múltiples reconocimientos, entre los que se destacan:

Konex de Platino

Cóndor de Plata a la Trayectoria

Premio Podestá

En 2015, la Legislatura porteña lo declaró Ciudadano Ilustre, un reconocimiento institucional que adquiere una dimensión especial tras el homenaje realizado en ese mismo ámbito.

Compromiso político y legado cultural

Más allá de su carrera artística, Brandoni mantuvo un rol activo en la vida política. Fue diputado nacional por la Unión Cívica Radical entre 1997 y 2001, y se desempeñó como vicepresidente de la Asociación Argentina de Actores, desde donde impulsó políticas culturales y defendió derechos del sector.

Su posicionamiento público, vinculado a la defensa de los valores democráticos, lo convirtió en una voz influyente en el debate social, ampliando el alcance de su figura más allá del escenario.

En 2020, publicó su autobiografía Antes de que me olvide, junto al dramaturgo Marcelo Ramos, donde repasó su vida combinando humor y emoción, en un relato que condensó su recorrido personal y profesional. La última etapa de su vida volvió a encontrarlo en el teatro, con su participación en ¿Quién es quién?, junto a Soledad Silveyra. Este regreso reafirmó su vínculo con el escenario como un espacio central en su existencia, incluso en los últimos meses.

La despedida en el Cementerio de la Chacarita, en el Panteón de la Asociación de Actores, cierra un capítulo fundamental de la cultura argentina, marcado por la presencia de un artista que combinó trayectoria, compromiso y reconocimiento popular, y cuya huella permanece en cada uno de los ámbitos en los que desarrolló su carrera.