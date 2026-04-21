Jésica Cirio espera su segundo hijo y transita un embarazo de tres meses y medio

La modelo y conductora Jésica Cirio atraviesa un momento significativo en su vida personal al confirmarse que está embarazada de su segundo hijo. La noticia se conoció públicamente en el programa televisivo LAM, donde el conductor Ángel de Brito fue el encargado de revelar la información que, hasta ese momento, se había mantenido en estricta reserva.

El dato generó sorpresa debido al perfil reservado que Cirio venía sosteniendo en relación a su vida privada. Lejos de exposiciones públicas recientes sobre su intimidad, la conductora optó por transitar esta etapa inicial del embarazo con discreción, priorizando los tiempos personales y familiares antes de hacer pública la novedad.

Según lo informado en el ciclo, la propia Cirio confirmó el embarazo, consolidando así una noticia que marca un nuevo capítulo en su historia personal y familiar.

Tres meses y medio de gestación

Durante el anuncio, Ángel de Brito brindó detalles concretos sobre el estado de la gestación. "Está embarazada de tres meses y medio", señaló al aire, precisando el avance del embarazo en curso.

La decisión de no comunicar la noticia de manera inmediata respondió a un motivo específico que fue explicado en el programa. Según se indicó, la pareja eligió esperar antes de hacerlo público porque debían primero compartir la noticia con la hija de Cirio. "Teníamos que esperar a que se lo cuente a su hija", expresó el conductor, en referencia a los tiempos familiares que definieron la estrategia de comunicación.

Este aspecto revela una planificación cuidadosa del anuncio, en la que la prioridad estuvo puesta en el entorno íntimo antes que en la exposición mediática.

La pareja y la llegada de su primer hijo en común

El embarazo corresponde al vínculo actual de la conductora con Nicolás Trombino, con quien había oficializado su relación hacia fines de 2025. La pareja ahora se prepara para la llegada de su primer hijo en común, que según lo informado será un varón.

La relación entre Cirio y Trombino se ha caracterizado por un manejo discreto, sin grandes exposiciones públicas. Esta misma lógica se mantuvo durante el inicio del embarazo, reforzando una línea de conducta centrada en la privacidad y el cuidado del entorno familiar.

El anuncio, aunque sorpresivo para el público, se da en un contexto en el que la pareja ya había consolidado su vínculo y avanzaba en un proyecto de vida compartido.

Un momento familiar atravesado por la intimidad

El dato sobre la necesidad de comunicar primero el embarazo a la hija de Cirio introduce un elemento central en la narrativa de este anuncio. La decisión de priorizar ese diálogo antes de la difusión pública muestra un enfoque centrado en el ámbito familiar, en el que cada paso es cuidadosamente considerado.

En este sentido, la noticia no solo refleja un hecho biológico o mediático, sino también un proceso personal que se construyó con tiempos propios y decisiones orientadas a preservar la intimidad.

Los elementos confirmados hasta el momento permiten delinear los aspectos principales del embarazo: