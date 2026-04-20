Velan a Luis Brandoni en la Legislatura porteña y el mundo artístico lo despide con dolor

La muerte de Luis Brandoni, a los 86 años, marcó un punto de inflexión en la cultura argentina. Reconocido como una de las figuras más influyentes del cine, el teatro y la televisión, su fallecimiento generó una inmediata reacción en el ámbito artístico y cultural. La confirmación fue realizada por su productor teatral, Carlos Rottemberg, quien además informó los detalles del velatorio que permitirá al público despedirse del actor.

El velatorio se llevará a cabo este lunes desde el mediodía en la Legislatura porteña, en una ceremonia abierta que se extenderá desde las 12 hasta las 0 horas. Se espera una masiva concurrencia de admiradores, colegas y referentes de la cultura que buscarán rendir homenaje a una trayectoria que dejó una marca indeleble.

El último adiós se concretará al día siguiente en el Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita, donde se realizará la despedida final. La elección de este espacio subraya la dimensión de su figura dentro de la historia artística nacional.

El mensaje de Soledad Silveyra

Entre las primeras reacciones, una de las más conmovedoras fue la de Soledad Silveyra, quien mantenía un vínculo cercano con Brandoni. Ambos compartían no solo una amistad profunda, sino también el escenario, ya que protagonizaban juntos la obra teatral ¿Quién es quién? en la calle Corrientes.

La actriz expresó su dolor a través de redes sociales con un mensaje cargado de emoción: "Sos el último de los grandes en irse. Siempre con tu recuerdo", y definió el momento como "un día muy triste para la cultura". Sus palabras reflejan tanto la pérdida personal como el impacto colectivo de la noticia.

En su publicación, también envió condolencias a Saula Benavente, última pareja del actor, extendiendo su acompañamiento a la familia: "Estoy contigo y con la familia".

El recuerdo reciente de su cumpleaños añade un matiz aún más cercano a la despedida. Apenas dos días antes, el 18 de abril, Silveyra le había dedicado un mensaje: "Mi querido Beto, estoy con vos acompañándote. Maestro, sos el mejor compañero que tuve", una expresión que hoy adquiere un significado más profundo.

Una despedida colectiva: voces del mundo artístico

El fallecimiento de Brandoni generó una ola de mensajes por parte de actores, directores y organizaciones culturales, que utilizaron las redes sociales para expresar su pesar y destacar su legado.

Entre las principales manifestaciones se destacan:

Marcelo De Bellis : "Jamás te irás, Luis... GIGANTE. Eras, sos y serás todo encanto y verdad. El mejor de todos los mejores. Tristeza. Luz para tu alma".

: "Jamás te irás, Luis... GIGANTE. Eras, sos y serás todo encanto y verdad. El mejor de todos los mejores. Tristeza. Luz para tu alma". Mario Segade : "Ha muerto Luis Brandoni. De pie ante uno de nuestros grandes intérpretes. QEPD, Beto. Mis condolencias a Saula, hijas y amigos".

: "Ha muerto Luis Brandoni. De pie ante uno de nuestros grandes intérpretes. QEPD, Beto. Mis condolencias a Saula, hijas y amigos". Diego Pérez: "Gracias, maestro querido, qué placer tuve de haberte conocido y trabajado junto a vos. Beto querido, qué actor descomunal se pierde la escena nacional, estoy destrozado, besos al cielo, Beto querido".

Cada uno de estos mensajes coincide en destacar no solo su talento, sino también su dimensión humana y su influencia en la escena nacional.

El reconocimiento a su legado en el cine y el teatro

El productor Axel Kuschevatzky aportó una de las reflexiones más extensas sobre el impacto de Brandoni en la industria audiovisual. En su mensaje, subrayó que "Luis Brandoni fue único, y es imposible imaginar el cine argentino sin él", destacando que su figura atraviesa algunas de las películas más importantes del ADN cultural de los últimos 55 años.

Además, recordó su experiencia personal al haber trabajado con él en cinco oportunidades, señalando que compartir tiempo con el actor "siempre fue memorable". En su descripción, también resaltó su coherencia y honestidad: "Brandoni fue una de las personas más consecuentes que conocí en mi vida, y alguien profundamente honesto en su manera de leer el mundo".

Kuschevatzky también expresó una dimensión más íntima del actor al afirmar que "genuinamente quería que la gente viviera mejor", y concluyó con una definición contundente: "¿Irreemplazable? Absolutamente".

El adiós de sus colegas y compañeros de escena

La despedida incluyó también las palabras de figuras emblemáticas como Graciela Borges, quien expresó: "Tristeza infinita, bendiciones para tu alma, compañero".

Por su parte, Ricardo Darín se sumó al homenaje a través de sus redes sociales, recordando el vínculo profesional que los unió. Ambos compartieron pantalla en el exitoso ciclo televisivo Mi cuñado durante los años 90, y años más tarde volvieron a coincidir en el film La odisea de los giles en 2019.

En su mensaje, Darín sintetizó el sentimiento generalizado con una frase breve pero contundente: "Chau Beto, te vamos a recordar y extrañar tanto". Además, se informó que Brandoni falleció tras diez días de internación debido a un accidente doméstico, un dato que aporta contexto a sus últimos días.

Una figura que trasciende generaciones

La muerte de Luis Brandoni no solo deja un vacío en el ámbito artístico, sino que también marca el cierre de una etapa en la cultura argentina. La masiva despedida prevista en la Legislatura porteña y su posterior traslado al Panteón de Actores reflejan la magnitud de su trayectoria y el reconocimiento de sus pares y del público.

Los mensajes coinciden en un punto central: su figura no solo fue determinante en el desarrollo del cine, el teatro y la televisión, sino que también construyó un vínculo profundo con quienes compartieron su camino. La reiteración de conceptos como "maestro", "gigante" e "irreemplazable" sintetiza el lugar que ocupó en la escena nacional.

En ese marco, el adiós a Brandoni se configura como un momento de encuentro colectivo entre generaciones, disciplinas y públicos diversos, unidos por el reconocimiento a una figura cuya huella permanecerá en la memoria cultural argentina.