La familia del Indio Solari postergó el velatorio público para facilitar la llegada de sus seguidores

La familia de Carlos "Indio" Solari confirmó que el velatorio público del músico se realizará el próximo domingo 7 de junio, y no el sábado como se había previsto inicialmente. La modificación responde a la necesidad de brindar más tiempo para que admiradores provenientes de otras provincias y países puedan viajar a Buenos Aires para despedir al artista.

La noticia fue comunicada a través de las redes oficiales del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, donde expresaron:

"Finalmente, la despedida al Indio será el domingo 7 de junio, para dar tiempo a la gente que viene de lejos. El sábado confirmaremos el lugar y la hora. Gracias por la paciencia, todo esto es muy difícil".

Mientras se organizan los detalles del homenaje público, los restos del músico son velados en la intimidad familiar en su vivienda de Parque Leloir, partido de Ituzaingó. Según trascendió, amigos cercanos y algunas figuras del ámbito político y cultural se acercaron al domicilio para acompañar a sus seres queridos.

Qué determinó la autopsia

De acuerdo con los primeros resultados de la autopsia, Solari falleció a causa de un accidente cerebrovascular hemorrágico no traumático mientras se encontraba en la piscina climatizada de su vivienda.

Según el informe judicial difundido por la fiscalía interviniente, el músico sufrió el ACV dentro de la pileta y murió de manera inmediata. Los peritos descartaron que la causa del fallecimiento haya sido ahogamiento.

El reporte indica que fue hallado por una cuidadora, quien junto a la esposa del artista logró retirarlo del agua y solicitó asistencia médica de urgencia. Pese a las maniobras de reanimación practicadas por los profesionales de salud, no fue posible revertir el cuadro.

Un referente del rock argentino

La muerte del Indio Solari generó una profunda conmoción en el mundo de la música y entre miles de seguidores que durante décadas acompañaron su trayectoria artística, tanto al frente de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota como en su etapa solista.

En distintas ciudades del país se realizaron encuentros espontáneos y tradicionales "misas ricoteras" para homenajear a una de las figuras más influyentes de la historia del rock nacional.