La fiscalía pidió el procesamiento de Fabián Gianola tras la acusación de abuso sexual de Fernanda Meneses

La fiscal Mariela Labozzetta solicitó el procesamiento de Fabián Gianola, sin prisión preventiva, tras la acusación de abuso sexual que Fernanda Meneses había realizado en el año 2019.

Según detalla la causa, se lo consideró “autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa”.

“En el marco de los presentes actuados continúan con plena vigencia dos hechos de los que resultó víctima Fernanda Meneses, y por los que Gianola cuenta con falta de mérito”, reza el documento que detalló el acoso denunciado por Meneses.

La denuncia de Fernanda Meneses contra Fabián Gianola

Fernanda Meneses fue amiga y colega del actor durante casi 20 años. En 2018 realizó una denuncia mediática y relató: “En medio del ensayo él me puso la mano debajo de la pollera, en la vagina, delante del director, delante de las maquilladoras”.

“Yo salí corriendo y llorando. No me lo esperaba. Después Fabián me pidió disculpas. Las maquilladoras me contuvieron”, contó Fernanda. También comentó que ese día en el set de filmación se encontraban Tití Fernández y Claudio María Domínguez. “Estaban esperando para grabar y no sé si se dieron cuenta. Fue una tortura ese día para mí”, expresó.

Además relató su punto de vista sobre Gianola y expresó: “No quisiera decir que es un psicópata pero está muy al límite, debajo de una aparente buena persona había algo muy oscuro. Me fui dando cuenta con el tiempo, 20 años de amistad y no me di cuenta hasta que trabajé con él”.

Fernanda, ella describió haber sido abusada por su examigo en al menos tres ocasiones: “Hubo una tercera vez que me acosó. Él me decía que quería hablar de laburo. Yo era la guionista del programa. Fui de confiada a su camarín. Cerró la puerta y literalmente me dio un beso. Abrí la puerta y me fui. Después de eso discutimos mucho por teléfono y me quedé sin trabajo. No podía creer lo que estaba sucediendo”.

En 2019 efectuó la denuncia formal ante el Poder Judicial. “Siento miedo por todos los hechos del pasado y el presente. La primera mujer que denunció hoy no está con nosotros”, dijo haciendo referencia a Natacha Jaitt.