La Fiscalía reveló cómo fue hallado el cuerpo del Indio Solari y se investiga las causas de su muerte

La muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari, ocurrida a los 77 años, generó una profunda conmoción en el mundo de la música argentina y abrió una investigación judicial destinada a establecer con precisión las circunstancias de su fallecimiento.

Según informaron fuentes oficiales, el desenlace se produjo en el domicilio que el artista ocupaba en Parque Leloir, en la localidad bonaerense de Ituzaingó. De acuerdo con los datos difundidos por la Fiscalía General de Morón en un documento al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el cuerpo del músico fue hallado en cercanías de una pileta interna ubicada dentro de la propiedad.

El informe oficial permitió reconstruir los primeros momentos posteriores al hallazgo y detalló cómo se activó el procedimiento que derivó en la intervención de la Justicia y de los organismos periciales correspondientes.

La llegada de la cuidadora y el descubrimiento

La secuencia conocida hasta el momento indica que el hallazgo ocurrió alrededor de las 8:30 de la mañana. Según precisó la Fiscalía General de Morón, la cuidadora del artista había arribado a la vivienda aproximadamente a las 8, horario en el que desarrollaba habitualmente sus tareas.

Fue en ese contexto cuando se produjo el descubrimiento del cuerpo de Solari dentro de la propiedad. A partir de ese momento se puso en marcha el protocolo previsto para este tipo de situaciones, con la inmediata comunicación a los servicios de emergencia privada.

La intervención médica se produjo poco después. Los profesionales que acudieron al domicilio realizaron las verificaciones correspondientes y constataron el fallecimiento del histórico músico argentino.

La información oficial remarca que Solari tenía 77 años y padecía mal de Parkinson desde hacía aproximadamente una década.

La intervención judicial

Tras confirmarse la muerte del artista, tomó intervención la Fiscalía Descentralizada N° 2 de Ituzaingó, organismo que depende de la Fiscalía General de Morón.

El fiscal de turno, Lucio Rivero, se presentó personalmente en el lugar para supervisar las actuaciones iniciales y ordenar las medidas necesarias para el avance de la investigación.

En el marco de esas tareas, se dispuso la convocatoria de peritos de la Policía Científica de la provincia de Buenos Aires, quienes fueron requeridos para llevar adelante los procedimientos técnicos correspondientes en el domicilio donde ocurrió el hallazgo.

Como parte de las medidas ordenadas por la Justicia, se dispuso la realización de una autopsia médico legal. El objetivo de este procedimiento es determinar las causas del fallecimiento y aportar elementos que permitan establecer con precisión las circunstancias en las que se produjo la muerte del músico.

Mientras avanzan esas diligencias, las autoridades judiciales indicaron que todavía no existen otros datos concluyentes para informar públicamente. En el parte oficial difundido por la Fiscalía General de Morón se señaló que "se continúa el trabajo en el lugar sin tener por el momento ningún otro dato certero para informar".

La situación procesal de la causa

Hasta el momento, la investigación continúa bajo la carátula de "Averiguación de causales de muerte", una denominación procesal utilizada mientras se desarrollan las actuaciones destinadas a determinar las circunstancias exactas del fallecimiento.

Una figura central de la música argentina

La noticia de la muerte de Solari provocó una inmediata repercusión en el ámbito artístico y entre generaciones de seguidores que acompañaron su trayectoria durante décadas.

Considerado una de las figuras más influyentes del rock nacional, construyó una dimensión masiva como cantante y principal compositor de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Posteriormente desarrolló una exitosa carrera solista junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, consolidando una presencia que marcó a distintas generaciones de público.

Mientras la conmoción continúa extendiéndose en todo el país, la investigación judicial sigue su curso con el objetivo de esclarecer las causas del fallecimiento del artista, cuyos resultados dependerán de las pericias y estudios ordenados por la Fiscalía interviniente.