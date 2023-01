La hermana de Thiago Medina destrozó a Daniela luego de ver el beso que le dio en vivo: "Es un gato con botas"

Camila, la hermana de Thiago, presenció la gala de nominación de Gran Hermano (Telefe) y lanzó un polémico comentario cuando vio que Daniela besó al participante.

“Es un gato con botas”, expresó ella. Su polémica reacción se debió a que “Vengañela” votó al joven de González Catán en el confesionario y luego, al salir, le sonrió y le dio un pico como si nada hubiera pasado.

“Dame un beso”, le dijo Daniela a Thiago luego de haberlo nominado junto con Agustín. Su actitud se hizo eco en la tribuna del programa que la alentaban por tomar venganza. Ante eso, Santiago del Moro sumó: “Para los que decían que Vengañela se había terminado. Fue, lo nominó y le dio un pico. ¡En tu cara!”. Los votos de Daniela para Agustín y Thiago. (Foto: Captura Telefe).

Luego, el conductor del reality se acercó a la hermana del participante para que le diera su opinión al respecto. “Cami, querida, ni vos lo podés creer. ¿Y? ¿Sin palabras?”, le consultó. Fue así que Camila respondió: “Con el beso ese, me muero. Es un gato con botas”.

Su frase no pasó desapercibida y por eso Santiago tomó la decisión de sacarle el micrófono para que no siguiera con sus polémicas palabras. “¡Ey! No, no, no”, pidió del Moro y siguió con la conducción.

Camila recibió una apuñalada en medio de una discusión entre vecinos

Días atrás, Camila Deniz, la hermana de Thiago Medina de Gran Hermano (Telefe), fue apuñalada durante una discusión con sus vecinos en González Catán, partido de La Matanza. Mauro Szeta fue el encargado de confirmar lo que ocurrió. “Apuñalaron a la hermanastra de Thiago de Gran Hermano. Fue durante una pelea con vecinos en su casa”, aseguró en su cuenta de Twitter.

Según explicó el periodista, la mujer quedó en medio de una disputa en la que estarían involucrados algunas personas denunciadas por usurpar la propiedad donde se produjo el conflicto. Para llevar tranquilidad, aseguró que Medina está fuera de peligro.

En su declaración a la policía, Deniz explicó que la disputa empezó cuando su hermano Lautaro fue golpeado por un vecino. Luego, ella habría intervenido para separarlos y, en ese momento, otros vecinos se metieron en su casa y la amenazaron de muerte.

En un posteo donde mostró imágenes de la agresión sufrida, la joven explicó que el hecho tuvo lugar el lunes 2 a las 22.30. “Todo comenzó por una jarra qué creyeron que la tenía mi hermano Lautaro, pero no era así. Estaba en la casa de la chica que estaba festejando su cumpleaños, o fue una excusa como para pelearse con mi hermano”, expuso en Instagram.

Según explicó Camila, ella se mantuvo firme en su decisión de no ir a las manos y fue a buscar a su hermano para regresar a su casa. Sin embargo, en ese momento, la hermana del otro chico la atacó por la espalda: “Me agarró y me dio dos puñaladas”.

Lejos de finalizar el conflicto, los familiares de sus vecinos continuaron arrojando piedras, botellas y palos a su casa. Cuando la policía llegó y la vio ensangrentada, la subió al patrullero para llevarla al hospital.