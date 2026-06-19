La impactante sospecha del padre de Gaspi sobre la muerte de su hijo: "Para mí fue un..."

La muerte del youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, continúa generando conmoción en distintos ámbitos. El episodio ocurrió el domingo por la mañana, cuando dos helicópteros colisionaron en el aire y posteriormente se precipitaron sobre la avenida das Américas, una de las arterias más transitadas del barrio Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro.

De acuerdo con los datos disponibles, el impacto entre ambas aeronaves derivó en una caída violenta sobre la vía pública. Uno de los helicópteros explotó al tocar el suelo, lo que intensificó el dramatismo del siniestro y dejó imágenes que rápidamente circularon en redes sociales.

Entre las personas que viajaban en las aeronaves se encontraban:

Oliver Tree , cantante estadounidense

, cantante estadounidense Lucas Vignale , realizador audiovisual

, realizador audiovisual Lucas Brito Chaves , productor musical brasileño

, productor musical brasileño Gaspar Prim Díaz (Gaspi), youtuber argentino

Testigos presenciales relataron que ambas aeronaves impactaron en pleno vuelo antes de caer sobre la avenida, generando una escena de alto impacto urbano que se viralizó de inmediato a través de plataformas digitales.

El dolor familiar y la primera reacción pública

A días del hecho, su padre, Ricardo Héctor Prim, decidió romper el silencio a través de publicaciones en redes sociales y declaraciones periodísticas. En ese contexto, no solo expresó su dolor, sino que también planteó una lectura alternativa sobre lo ocurrido.

En sus mensajes iniciales, el padre del youtuber compartió imágenes personales de distintos momentos de la vida de su hijo. Entre ellas, fotografías de la infancia de Gaspi, registros familiares y escenas cotidianas en las que ambos aparecen en situaciones de cercanía emocional.

Uno de los mensajes más destacados fue breve, pero contundente:

"Gaspi, te quiero siempre", escribió junto a una serie de publicaciones que incluían imágenes en la librería familiar y fotografías donde padre e hijo aparecen riéndose y haciendo muecas.

La declaración que reconfigura la discusión pública

Sin embargo, el punto de mayor repercusión llegó cuando Ricardo Héctor Prim cuestionó la naturaleza del siniestro. En declaraciones difundidas tanto en redes como en medios, expresó dudas sobre la versión de un accidente.

Sus palabras fueron directas:

"No se sabe si fue un accidente o un atentado. Yo creo que no fue un accidente. Para mí fue un atentado", aseguró.

Esta afirmación introdujo una nueva dimensión en el debate público, especialmente en un contexto donde la investigación oficial en Brasil continúa en curso para determinar las causas exactas del choque entre las aeronaves.

Investigación en curso y circulación de hipótesis en redes

Mientras las autoridades avanzan en el análisis técnico del siniestro, la conversación pública se ha expandido hacia múltiples direcciones, especialmente en redes sociales, donde comenzaron a circular distintas teorías sobre lo ocurrido.

El propio Ricardo Héctor Prim compartió publicaciones de terceros que plantean interpretaciones alternativas. Entre ellas, se destaca un posteo del influencer Michelo, que vinculaba la muerte de Gaspi y de Oliver Tree con supuestas denuncias previas del músico estadounidense.

Según ese contenido replicado, Oliver Tree habría cuestionado públicamente a sectores de poder en Estados Unidos, sugiriendo una posible relación entre esas denuncias y la tragedia. Estas publicaciones, sin embargo, forman parte del ecosistema de redes sociales que rodea el caso y han sido difundidas como hipótesis no confirmadas.

El padre del youtuber también compartió otros contenidos de usuarios que hablan de la posibilidad de un "atentado", en línea con su propia declaración pública.

Un caso que sigue abierto y bajo fuerte repercusión social

El choque de helicópteros en Río de Janeiro, que involucró a figuras de distintos ámbitos —el entretenimiento digital, la música y la producción audiovisual—, permanece bajo investigación mientras el impacto mediático continúa creciendo.

La combinación entre el siniestro, la identidad de las víctimas y las declaraciones del entorno familiar ha generado una fuerte resonancia en redes sociales, donde el caso sigue produciendo reacciones, homenajes y debates.

En este escenario, la figura de Gaspar Prim Díaz (Gaspi) se mantiene en el centro de una conversación que aún no encuentra respuestas definitivas, mientras las autoridades buscan determinar con precisión qué ocurrió en el aire sobre la ciudad brasileña.