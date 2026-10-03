La inesperada reacción de Abel Pintos tras la denuncia contra Joaquín Levinton: "Hay que.."

La denuncia por presunto abuso sexual que involucra a Joaquín Levinton continúa generando todo tipo de repercusiones y abrió un fuerte debate alrededor de la situación del músico. En ese contexto, Abel Pintos, quien comparte el jurado de Es Mi Sueño (El Trece) con el cantante, fue consultado sobre el caso durante una entrevista con LAM (América TV).

Lo cierto es que Pintos eligió no profundizar sobre la denuncia y mantuvo la postura prudente que suele adoptar cuando se trata de cuestiones personales o situaciones delicadas. El cantante dejó en claro que no considera apropiado dar una opinión sin conocer en profundidad lo sucedido. "No opino nada, no lo vi. No opino nada, porque me parecen temas delicados", expresó al ser consultado por la situación que atraviesa su compañero de jurado.

Lejos de involucrarse en la polémica, el artista explicó además cuál es el vínculo que mantiene con Joaquín fuera de las grabaciones del programa. Según detalló, la relación entre ambos se desarrolla principalmente dentro del ciclo de El Trece y no existe una comunicación frecuente por fuera de ese espacio televisivo.

"No hablamos por teléfono, tenemos buena onda con mis compañeros, pero no tenemos casi onda fuera del programa", aclaró Abel Pintos, marcando así la distancia que existe entre la dinámica laboral y su vida personal.

En esa misma línea, el cantante se refirió al lugar que ocupa el cantante de Turf dentro de Es Mi Sueño y destacó que se trata de una persona con la que comparte cotidianamente el programa y que es apreciada por quienes forman parte del ciclo.

"Coincido con Guido, Joaquín es una persona conocida por nosotros y muy querida y por eso se genera esto", manifestó Pintos al explicar el vínculo que construyeron durante su participación en el reality musical.

Además, insistió en que, ante una denuncia de estas características, es necesario permitir que la situación siga el camino correspondiente y evitar sacar conclusiones apresuradas. En ese sentido, volvió a remarcar que se trata de una cuestión especialmente sensible. "Son temas delicados. Hay que dejar que transcurran en los contextos que tienen que transcurrir, de la manera correcta", sostuvo el músico, dejando en claro que prefiere mantenerse al margen de las interpretaciones y esperar el avance del caso.

Por último, Abel Pintos fue consultado puntualmente sobre el futuro de Joaquín Levinton en Es Mi Sueño, teniendo en cuenta la repercusión que tuvo la denuncia. Ante esa pregunta, el integrante del jurado expresó de manera directa cuál es su deseo respecto de la continuidad de su compañero en el programa. "Me gustaría que Joaquín continúe en el programa", afirmó.



