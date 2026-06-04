La polémica condición que Wanda Nara le impuso a Mauro Icardi para pasar tiempo con sus hijas

Mauro Icardi, delantero del Galatasaray, ya tiene definido su regreso a Argentina para reencontrarse con sus hijas, luego de meses de idás y vueltas mediáticas tras su escandalosa separación de Wanda Nara. El futbolista organizó su viaje con el objetivo de compartir tiempo con las menores al finalizar la temporada europea, en un contexto en el que ambos progenitores buscan equilibrar la convivencia y el régimen de vacaciones.

Según la información difundida por Paula Varela y Natalie Weber en Intrusos (América TV), Icardi arribará al país el próximo 5 de junio por la mañana, y la estadía con sus hijas se extenderá desde el 6 hasta el 29 de junio, fecha en la que el jugador volvería a Europa para continuar con sus compromisos deportivos.

Audiencia y acuerdos previos

Recientemente, se llevó a cabo una audiencia para definir el régimen de vacaciones de invierno que le corresponde a las niñas. En este encuentro, los abogados de la expareja, Elba Marcovecchio y Ana Rosenfeld, reconocieron que persisten diferencias entre Mauro y Wanda, aunque también señalaron que las partes habrían alcanzado un punto de conveniencia para garantizar que el padre pueda compartir tiempo con sus hijas.

El contexto de esta audiencia refleja un proceso de negociación delicado, marcado por meses de tensión mediática y por la necesidad de establecer acuerdos prácticos que prioricen el bienestar de las menores, a pesar de los roces personales entre los adultos involucrados.

Diferencias sobre la convivencia

Más allá del acuerdo de fechas, surgieron nuevas diferencias respecto a cómo se desarrollarán los días de convivencia durante las tres semanas que Icardi estará en Argentina. Según el relato de Paula Varela, uno de los principales puntos de conflicto se centra en el deseo del futbolista de maximizar el tiempo con sus hijas.

Icardi habría solicitado que las niñas no asistan al colegio durante ese período , con el objetivo de disfrutar al máximo de su compañía.

, con el objetivo de disfrutar al máximo de su compañía. Wanda Nara, en cambio, habría planteado una caución económica en caso de que las menores no asistan a clases, funcionando como garantía o multa.

Desde el entorno del jugador consideran que este planteo es excesivo, dado que el viaje se realiza especialmente para compartir tiempo con las hijas y que la medida de la caución sería desmedida frente a la situación.

Un acuerdo con matices

Aunque el reencuentro está confirmado, la diferencia sobre la escolaridad de las niñas evidencia que las negociaciones continúan siendo complejas. Este escenario refleja la dinámica habitual en acuerdos post-separación, donde los detalles sobre la convivencia diaria y las responsabilidades parentales pueden generar nuevas fricciones, incluso cuando ambas partes coinciden en la importancia de mantener vínculos afectivos sólidos entre padre e hijas.

La estadía de Icardi en Argentina será, por tanto, una combinación de tiempo familiar planificado y negociaciones pendientes, en las que la prioridad de la expareja será asegurar que las niñas puedan mantener cierta rutina educativa, mientras que Mauro busca aprovechar al máximo su presencia física y afectiva.