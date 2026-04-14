La reacción de Alberto Cormillot sobre los rumores de que su esposa estaría esperando otro hijo

En las últimas horas, una serie de versiones sobre un supuesto nuevo embarazo de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini comenzó a circular con fuerza, instalando la posibilidad de que la familia volviera a agrandarse. Sin embargo, el propio médico salió rápidamente al cruce de esas especulaciones y eligió una definición directa para desactivarlas.

Consultado por TN Show, Cormillot respondió con una sola palabra: "Fake". Con esa expresión, el profesional desmintió categóricamente los rumores que indicaban que estaría esperando otro hijo junto a Pasquini.

La respuesta, breve pero contundente, puso fin a las versiones que habían tomado impulso durante las últimas horas y que apuntaban a la llegada de un segundo bebé para la pareja.

La familia actual

Actualmente, Cormillot y Pasquini son padres de Emilio, el hijo que nació el 17 de septiembre de 2021 y que ocupa un lugar central en la vida cotidiana de ambos. La referencia al crecimiento familiar reactivó el interés sobre la intimidad de la pareja, que recientemente también había dado que hablar por un intercambio al aire durante su regreso al programa Cuestión de Peso (eltrece).

A fines de febrero, luego de unos días de descanso en Cancún junto a Emilio, ambos retomaron su participación en el ciclo televisivo. Lo que parecía el relato de unas vacaciones ideales terminó derivando en una confesión inesperada de Estefanía Pasquini, que sorprendió al estudio con un fuerte pase de factura en vivo.

El reproche al aire tras las vacaciones en Cancún

Lejos de la imagen de relax asociada al Caribe, Pasquini dejó en claro que el viaje no tuvo nada de descanso. "La verdad es que no descansamos". La nutricionista explicó que incluso esa falta de reposo se reflejó en su actividad profesional al regresar.

"Esta semana no hubo un paciente que entrara a mi consultorio y no me dijera: 'Qué cara que tenés, ¿vos descansaste?'. Y yo le decía que no". El comentario derivó en una intervención humorística de Mario Massaccesi, conductor del programa, quien resumió el clima del relato con ironía: "Ah, la pasaron como el tuje entonces".

Lejos de moderar el tono, Pasquini redobló la apuesta:"En el descanso la pasamos como el cu...". La frase generó risas y sorpresa en el estudio, pero fue apenas el comienzo de una secuencia que dejó expuesta la interna doméstica con total espontaneidad.

La crianza de Emilio y la dinámica de pareja

En pleno aire, Pasquini fue más allá y apuntó directamente a la distribución de tareas en la crianza de Emilio. "Él no la pasó mal porque la que hace todo con Emilio soy yo". La observación dejó a todos sin palabras y encontró a Cormillot fiel a su estilo, impávido, con una respuesta breve: "Yo no".

Más allá del momento televisivo, el médico reconoció que la convivencia y la crianza no están exentas de tensiones. "Peleamos como cualquier pareja". La frase sintetizó una dinámica que ambos expusieron con naturalidad, mostrando que incluso en una pareja acostumbrada a la exposición pública persisten las discusiones propias de la vida cotidiana.

Pasquini también profundizó en las diferencias de personalidad que aparecen en esos intercambios.

Ella se definió como quien "arenga más"

Lo describió a él como "paz"

Reconoció que no tiene filtro

Admitió que suele traer discusiones del pasado

La idea de unas vacaciones sin Emilio

En el mismo intercambio, Pasquini deslizó otro aspecto de la dinámica familiar: la necesidad de pensar un descanso distinto.

La nutricionista dejó entrever que la pareja necesita unas vacaciones sin Emilio, una idea que rápidamente encontró eco dentro del programa. Fue entonces cuando Sergio Verón se ofreció a cuidar al pequeño, sumando un cierre distendido a una charla que combinó humor, sinceridad y escenas de la intimidad familiar.

Así, mientras Cormillot desmintió de forma tajante los rumores de un nuevo embarazo, el episodio volvió a poner el foco en la vida diaria que comparte con Estefanía Pasquini y su hijo Emilio, marcada por la crianza, las diferencias de carácter y los desafíos cotidianos que, según ambos admitieron, atraviesan "como cualquier pareja".