La sentidas declaraciones que Julieta Prandi hizo sobre Gerardo Rozín: "Mi gran maestro"

Julieta Prandi fue una de las celebridades que asistió al velorio de Gerardo Rozín y ofreció unas sentidas declaraciones, en las que expresó el gran dolor que la invadía por tener que despedirse de su amigo.

La conductora contó cómo fue su última comunicación con el productor de televisión: "En los últimos días habíamos hablado por teléfono y mensajes. No llegué a verlo porque él ya no quería y estaba metido en su casa, con medicación y cuidados". Julieta aseguró que Rozín estuvo activo laboralmente casi hasta sus últimos días: "Pero hace menos de un mes, él estaba mirando el minuto a minuto del programa porque 'Es por ahí' es de él y decía 'que sí', 'qué no'… Siempre estuvo en cada cosita, no podía evitarlo".

Además, entre ojos llorosos y una voz quebrada, Prandi develó que Gerardo tenía ganas de volver a la televisión, a pesar de su gran malestar: "Cuando yo firmé para estar en este programa, él me dijo 'bueno, ahora, compañera, volvimos a trabajar juntos. La próxima lo hacemos juntos de a dupla'. Él ya quería volver, estaba en su esencia, nació para esto".

El emotivo post de despedida de Julieta Prandi a Gerardo Rozín

Julieta y Gerardo compartieron la conducción de "Gracias por venir, gracias por estar" (Telefe), desde ahí nació una linda amistad que transcendió lo laboral.

Ante la lamentable noticia del fallecimiento de Rozín, Prandi no dejó de manifestar en las redes sociales, lo triste que es para ella despedirse de su gran compañero: "Cuesta decir adiós, sobre todo, cuando hizo falta tanto tiempo. No puedo decir que te voy a recordar, porque lo cierto es que te escucho cada vez que estoy haciendo lo que amo. Fuiste mi gran maestro, me enseñaste a respetar la profesión y ante todo, a valorar a los artistas que se cruzaban en mi camino. Antes de eso, solo jugaba a hacer mi trabajo. Después de vos, entendí cuál es mi responsabilidad".

La conductora de televisión le agradeció a Gerardo por haberla guíado en el medio y enseñarle todo lo que sabe sobre su profesión: "Creo que no soy la única que siente eso después de haberte conocido. Gerard, compañero, cuánta sabiduría nos regalaste. Hoy te lloro porque me cuesta entender y porque te voy a extrañar siempre. Te vas a tu ciudad, tu patria. Buen viaje amigo. Te quiero".

De qué murió Gerardo Rozín

Este 11 de marzo de 2022, cerca de las 00 horas, Gerardo Rozín falleció a 51 años. tras haberse enfrentado por un año a un cáncer cerebral. El conductor de televisión prefirió mantener oculta su enfermedad y transitarla en compañía de sus familiares y amigos más cercanos.