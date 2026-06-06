"La última misa ricotera": el Indio Solari será despedido en Avellaneda y esperan una multitudinaria convocatoria

La despedida pública de Carlos "Indio" Solari ya tiene fecha y lugar confirmados. El histórico referente del rock nacional será velado este domingo en el Polideportivo Municipal "José María Gatica", ubicado en Villa Domínico, partido de Avellaneda, en lo que muchos seguidores ya denominan "la última misa ricotera".

Miles de fanáticos provenientes de distintos puntos del país se preparan para acercarse al microestadio situado sobre la avenida Mitre al 5000 y rendir homenaje a una de las figuras más influyentes y convocantes de la historia de la música argentina.

La elección del Polideportivo José María Gatica no fue casual. El predio ofrece condiciones logísticas favorables para recibir una asistencia masiva, ya que se encuentra a pocas cuadras de la estación Domínico del Ferrocarril Roca, una de las principales vías de acceso desde la Ciudad de Buenos Aires y el sur del conurbano bonaerense.

Además, su cercanía con la avenida Mitre facilita tanto el acceso vehicular como el despliegue de los operativos de seguridad y organización previstos para la jornada.

Otro de los factores que habría influido en la decisión de la familia del músico es la amplitud del espacio y la disponibilidad de sectores abiertos en sus alrededores. La zona cuenta con importantes pulmones verdes y áreas aptas para contener una gran concentración de personas, algo fundamental ante la expectativa de una concurrencia multitudinaria.

La disposición del predio también permitiría ordenar los ingresos, las filas y los homenajes espontáneos que seguramente protagonizarán los seguidores del artista durante la jornada.

Un lugar cargado de simbolismo

La elección de Avellaneda también tiene una fuerte carga simbólica para el universo ricotero. La ciudad fue escenario de algunos de los recitales más recordados de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, especialmente en el estadio Presidente Perón de Racing Club, donde la banda protagonizó históricos encuentros con su público.

Para varias generaciones de seguidores, Avellaneda forma parte de la geografía sentimental del rock nacional, asociada a noches inolvidables, convocatorias multitudinarias y canciones que se transformaron en verdaderos himnos populares.

Este domingo, ese vínculo volverá a hacerse presente cuando miles de fanáticos se reúnan para despedir al Indio Solari en un homenaje que promete quedar grabado en la memoria colectiva del rock argentino.