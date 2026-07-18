La voz de la final ya tiene nombre: confirmaron quién interpretará el himno argentino

A tan solo horas de la final entre la Selección Argentina y España, quedó confirmado quién será la encargada de interpretar el himno nacional argentino: María Becerra. El nombre de la cantante había comenzado a tomar fuerza luego de un cambio en su agenda que incrementó las versiones sobre su posible participación en el MetLife Stadium de Nueva York este domingo.

La expectativa alrededor de su presencia creció hasta que la confirmación llegó también desde el propio estadio. Un periodista de la TV Pública hizo referencia a la prueba de sonido y destacó la potencia de la interpretación que pudo escucharse.

"Quiero ver si podemos escuchar a María Becerra cantando un pedacito del himno, pero pudimos escuchar la voz, de quién es esa mujer, esa voz. Sonó fuerte, con energía, con todo lo que tiene que tener el himno en una final", expresó el periodista desde el escenario donde se desarrollará el encuentro.

La referencia a una voz con fuerza y energía reforzó la expectativa sobre el momento en que la artista estará frente al público para interpretar una de las canciones más representativas del país en una instancia decisiva.

El cambio de agenda que alimentó las versiones

Antes de la confirmación oficial, una modificación en la agenda de María Becerra había despertado las especulaciones. Este sábado, la cantante tenía previsto presentarse en el Festival Bigsound en Pontevedra, España, pero finalmente adelantó su show dos horas y media.

Los organizadores del evento comunicaron el cambio a través de las redes oficiales:

María Becerra comenzaría su actuación a las 23:00 horas.

Nathy Peluso iniciaría su presentación a la 1:25 horas.

El resto de los artistas mantendrían sus horarios previstos.

"Por motivos de agenda, nos vemos obligados a modificar los horarios de las actuaciones de hoy, sábado 18. María Becerra comenzará su actuación a las 23:00 horas. Como consecuencia de este cambio, Nathy Peluso iniciará su actuación a la 1:25 horas. El resto de los artistas mantendrán sus horarios previstos", informaron desde el festival.

Ese movimiento en su cronograma fue interpretado como una señal por quienes seguían la búsqueda de la artista que acompañaría la previa de la final. En ese contexto, otros nombres también habían aparecido como posibles candidatos para interpretar el himno, entre ellos Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Tini Stoessel y Andrés Calamaro.

Una artista vinculada al mundo de la Selección

La elección de María Becerra también está atravesada por un vínculo que la cantante construyó con Lionel Messi. La artista es del agrado del capitán argentino y recordó un encuentro que ambos protagonizaron en 2024, pocos días antes de que la Selección Argentina iniciara los entrenamientos para la Copa América de Estados Unidos.

En ese momento, Messi aprovechó su tiempo libre en Miami y, a fines de mayo, asistió junto a su esposa Antonela Roccuzzo a la fiesta Bresh en esa ciudad, donde actuó María Becerra. La propia cantante compartió detalles de aquella experiencia y del encuentro con el futbolista.

"Fue increíble. Llegamos, nos saludamos y me dijo 'esperá que la voy a buscar a Anto que se moría por saludarte'. La fue a buscar, nos saludamos, fue todo muy lindo", relató Becerra en una entrevista con América.

Durante aquella ocasión también estuvieron presentes Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets, junto a sus respectivas parejas, en una noche que la cantante describió como un momento especial.

El gesto de Messi que la artista destacó

Además del encuentro inicial, María Becerra recordó especialmente una actitud de Lionel Messi que, según sus palabras, mostró un aspecto de su personalidad fuera del campo de juego.

La cantante, nacida en Quilmes y aficionada de Gimnasia y Esgrima La Plata, relató un gesto que la sorprendió durante esa jornada: "Cuando terminó todo, los dos nos saludan a todos con un beso y se van. A los pocos minutos, vuelve a entrar y saluda a la moza que nos atendió durante la noche, porque se había olvidado de hacerlo. Un genio, un tipazo", contó.

Con esa historia previa como parte del contexto, María Becerra llega a una de las presentaciones más importantes de su carrera: poner su voz al himno nacional argentino en la final entre Argentina y España, en el escenario del MetLife Stadium de Nueva York, ante una expectativa que comenzó con rumores, continuó con señales y terminó con una confirmación.