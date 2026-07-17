La pregunta de todos y la respuesta de la FIFA: cuánto va a durar el show del entretiempo

La FIFA confirmó oficialmente cuánto durará el entretiempo de la final del Mundial 2026 que disputarán la Selección argentina y España el próximo domingo a las 16:00 en el estadio MetLife.

La confirmación llegó luego de que circularan distintos rumores acerca de una posible extensión del descanso, impulsados por la incorporación de un espectáculo musical sin precedentes para una final de la Copa del Mundo.

Durante los últimos días se había especulado con la posibilidad de que el entretiempo se extendiera hasta alcanzar casi media hora de duración para permitir el desarrollo de los shows programados. Sin embargo, la organización despejó las dudas y dio a conocer el tiempo exacto que tendrá la pausa entre el primer y el segundo tiempo del encuentro.

Según informó la FIFA, el descanso durará 17 minutos, período que incluirá tanto el armado y desarmado de la escenografía como el desarrollo de los distintos espectáculos musicales previstos para la jornada.

De esta manera, el organismo rector del fútbol mundial confirmó oficialmente el cronograma que tendrá uno de los momentos más esperados de la definición del campeonato.

Un entretiempo con formato de Super Bowl

La final del Mundial 2026 marcará un hecho inédito en la historia de la competencia. Por primera vez desde la creación de la Copa del Mundo, el entretiempo será extendido para incorporar un espectáculo musical especialmente diseñado para la final, siguiendo un formato similar al que caracteriza al tradicional show del Super Bowl.

El objetivo de la organización será combinar el evento deportivo con una producción artística de alcance internacional, aprovechando el descanso del partido para ofrecer una propuesta que trascienda el fútbol y convoque a espectadores de todo el mundo.

La extensión del entretiempo permitirá montar y desmontar la infraestructura necesaria para el desarrollo del espectáculo sin alterar el cronograma oficial del encuentro.

Las figuras internacionales confirmadas

La FIFA confirmó que el espectáculo contará con la participación de reconocidos artistas internacionales. Entre las figuras anunciadas se encuentran:

Shakira .

. Madonna .

. Justin Bieber .

. BTS.

La presencia de estos artistas convertirá al entretiempo en uno de los momentos centrales de la jornada, sumando un componente de entretenimiento que acompañará la definición del título mundial. El espectáculo se desarrollará en Nueva York, ciudad donde se encuentra ubicado el estadio MetLife, escenario elegido para la final entre Argentina y España.

Chris Martin al frente de todo

Mientras las selecciones ultiman detalles para afrontar una final histórica, también crece la expectativa en torno al contenido artístico del espectáculo. La producción musical estará curada por Chris Martin, líder de la banda Coldplay, quien tendrá la responsabilidad de coordinar el desarrollo del show que acompañará el descanso del encuentro.

Su participación alimentó aún más las expectativas sobre la puesta en escena y el repertorio que ofrecerán los artistas invitados durante los 17 minutos previstos para el entretiempo.

Las expectativas por la presentación de Shakira

Uno de los principales focos de atención está puesto en la participación de Shakira. Entre los fanáticos comenzaron a multiplicarse las especulaciones acerca de cuál será la canción elegida por la cantante colombiana para abrir su actuación.

Entre las posibilidades que aparecen con mayor fuerza figura "Waka Waka", tema que se convirtió en uno de los himnos más recordados de los mundiales y que mantiene una fuerte identificación con el fútbol a nivel internacional.

Además de esa posibilidad, también se mencionan otras canciones representativas de la trayectoria artística de la cantante, aunque hasta el momento no se confirmó cuál será el repertorio definitivo.

Madonna, Justin Bieber y BTS

La presencia de Madonna constituye otro de los grandes atractivos del espectáculo. Entre las especulaciones que comenzaron a surgir alrededor del show figura la posibilidad de que la artista abra su participación con "Like a Virgin", uno de los temas más emblemáticos de su carrera.

Al mismo tiempo, la participación de Justin Bieber y del grupo BTS completa una grilla integrada por figuras de alcance internacional, cuya presencia busca transformar el entretiempo de la final en un evento de repercusión global.

Si bien la FIFA confirmó la participación de los artistas y la duración del descanso, el contenido definitivo del espectáculo continúa siendo una de las principales incógnitas previas al partido decisivo.