Madonna rendida con La Scaloneta: viralizó un video de Argentina bailando su nuevo hit

La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026, luego de vencer por 2-1 a Inglaterra en las semifinales, generó una gran repercusión en las redes sociales. En ese contexto, una producción realizada con inteligencia artificial por un artista argentino trascendió las fronteras y terminó siendo compartida por una de las figuras más reconocidas de la música internacional.

La protagonista de ese gesto fue Madonna, quien difundió en sus historias de Instagram un video en el que Lionel Messi, Lionel Scaloni y el plantel completo de la Selección aparecen bailando al ritmo de "Danceteria", el nuevo sencillo de la cantante.

La publicación fue realizada pocas horas después del triunfo argentino y alcanzó una enorme visibilidad debido al alcance de la artista, cuya cuenta en Instagram reúne más de 20 millones de seguidores. El contenido rápidamente multiplicó su repercusión y consolidó la viralización de una producción que combina fútbol, música y tecnología mediante el uso de inteligencia artificial.

Tutanka, el creador detrás del fenómeno viral

El video fue realizado por Tutanka, un artista argentino anónimo que desarrolla su trabajo bajo la cuenta de Instagram @nosoytutanka. Desde 2016, el creador produce contenidos que mezclan cultura pop con política, una identidad artística que también se refleja fuera de las redes sociales.

Según la información difundida, algunas de sus obras realizadas en blanco y negro pueden verse en las calles de Buenos Aires, mientras que su perfil en Instagram reúne 141.000 seguidores. La repercusión obtenida por esta producción también quedó reflejada en las estadísticas alcanzadas por la publicación:

Más de un millón de reproducciones.

Más de 34.000 "me gusta".

Más de 5.300 réplicas.

La difusión realizada por Madonna amplificó todavía más el alcance del video, que ya venía acumulando una importante circulación en las plataformas digitales.

Cómo fue realizado el video

La producción utiliza técnicas de deepfake, es decir, imágenes alteradas mediante inteligencia artificial, para insertar a los integrantes de la Selección argentina dentro del videoclip oficial de "Danceteria".

El video original fue publicado a principios de junio como parte de la promoción de Confessions II, el nuevo álbum de Madonna, de 67 años. En esa versión oficial, la cantante ingresa a un baño donde la espera, entre otras personas, la modelo Kate Moss, para luego mezclarse con bailarines y distintas figuras, entre ellas los actores Benedict Cumberbatch y Odessa A'zion.

La versión creada por Tutanka reemplaza a esos protagonistas por futbolistas y dirigentes vinculados a la Selección argentina, generando una recreación que conserva la estética del videoclip original.

Messi, Scaloni y los protagonistas

En la adaptación realizada mediante inteligencia artificial, Lionel Messi ocupa el lugar de Madonna y aparece ingresando al baño que da inicio a la secuencia. Por su parte, Lionel Scaloni reemplaza a Benedict Cumberbatch en el centro de la pista de baile.

El arquero Emiliano "Dibu" Martínez participa de la coreografía con su vestimenta habitual de arquero, mientras que Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), aparece saliendo de uno de los cubículos.

En esa misma escena también participa el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, junto a Tapia, ocupando el lugar que en el videoclip original corresponde a los actores Gwendoline Christie y Richard Grant.

Las escenas que más repercusión generaron

Entre las secuencias que despertaron mayor cantidad de comentarios por parte de los usuarios se destacan varios momentos protagonizados por integrantes del plantel argentino.

Entre ellos aparecen:

El beso entre Enzo Fernández y Julián Álvarez , que dura apenas unas décimas de segundo.

y , que dura apenas unas décimas de segundo. La aparición de Lautaro Martínez caracterizado como bailarín de ballet.

caracterizado como bailarín de ballet. Giovani Lo Celso sosteniendo un trago en la mano.

sosteniendo un trago en la mano. Escenas individuales de Lisandro Martínez , Cristian "Cuti" Romero , Alexis Mac Allister y Nicolás Tagliafico , varios de ellos utilizando prendas de cuero.

, , y , varios de ellos utilizando prendas de cuero. El cierre del videoclip con Enzo Fernández, Giovani Lo Celso, Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul de espaldas a la cámara frente a una fila de mingitorios.

Cada una de esas intervenciones forma parte de la recreación elaborada mediante inteligencia artificial sobre el videoclip oficial de "Danceteria".

La reacción de Tutanka al descubrir la publicación

El propio creador manifestó su sorpresa cuando comprobó que Madonna había compartido el video. A través de sus historias de Instagram publicó una captura de pantalla de la réplica realizada por la artista y escribió una breve frase:

"No la vi venir". Posteriormente compartió un video de María Becerra durante los Latin American Music Awards 2022, en el que la cantante expresa:

"No preparé nada, no me tenía ni fe". Con esas publicaciones, Tutanka reflejó su reacción frente al alcance internacional que obtuvo su trabajo.

El presente de "Confessions II"

El videoclip utilizado como base para la recreación corresponde a "Danceteria", uno de los sencillos de Confessions II. El álbum, cuyo título remite a Confessions on a Dance Floor (2005), constituye el primer lanzamiento de Madonna en siete años, después de Madame X (2019). De acuerdo con la información difundida, con este trabajo la cantante alcanzó su décimo álbum número uno en el ranking Billboard 200, convirtiéndose en la primera artista en liderar esa lista durante cuatro décadas distintas.

Además, Confessions II registró:

La semana de streaming más grande en la historia de Madonna.

La mejor semana de ventas de álbumes en más de una década.

El gesto de compartir el video también adquiere una dimensión especial por el contexto deportivo. Madonna participará, junto a Shakira, BTS, Justin Bieber, Coldplay y Burna Boy, en el show de medio tiempo de la final de la Copa del Mundo 2026, que se realizará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Ese mismo día, Argentina enfrentará a España con el objetivo de conquistar el bicampeonato mundial, mientras el video protagonizado por la Selección y recreado mediante inteligencia artificial continúa sumando reproducciones y repercusión en las redes sociales tras haber sido compartido por una de las artistas más influyentes del mundo.