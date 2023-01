Lali Espósito enseñó cómo se canta Muchachos en la TV española

La cantante Lali Espósito reapareció en la televisión española y lo hizo envuelta con la bandera argentina tras el campeonato del mundo en Qatar 2022. Además, le enseñó al conductor de El Hormiguero cómo se canta “Muchachos”, el hit de la Scaloneta.

“Empoderada y campeona del mundo”, expresó Lali al ingresar al estudio. Una vez que sonó la canción, hizo bailar a todo el mundo, mientras los arengaba.

Así, explicó cómo se cantaba ese tema: “No se canta vocalizando. No se canta bien, no se puede. Es sonriente y se canta 'Muchachos, ahora nos...'. No se entiende... La idea es que no se entienda la letra”.

La experiencia de Lali Espósito al cantar el himno en Qatar 2022

Lali reveló que estuvo nerviosa por cantar el himno en el Mundial Qatar 2022 y que la previa fue un “calvario”, ya que “estaba de paseo disfrutando como una turista más y tenía la voz tomada porque había estado en una fiesta la noche anterior”.

Luego, contó qué pensó cuando le propusieron que sea la voz que entonara el himno en la final ante Francia. “'Yo no puedo hacer esto', dije. Ahí te sentís que no tenés talento, que no podés o que no sos digna de semejante oportunidad. Pero estaba con un grupo humano del bien, amigos que me empezaron a decirme que podía”, manifestó.

Encima, el malestar continuó durante los ensayos: “Envié el track del himno en mi tonalidad y cuando fui a probar sonido, que era un solo ensayo, pusieron el que no era. Me acerqué y les dije, pero me respondieron que era el único. Me fui al camarín rogando que pusieran el que iba”.

“Salí entregándome al destino, pensando en mi padre y en mis amigos con la cara pintada de argentina. Y todo se redujo a algo de 'no sé cómo lo voy a cantar, pero lo hago con el corazón, que es lo que importa'. Y pusieron el himno que era y lo pude cantar en mi tonalidad”, cerró.