Murió Juan Marcelo, la voz de Juan y Juan que marcó una época en la música

La música popular argentina perdió a uno de sus referentes con la muerte de Juan Marcelo, cantante y compositor que integró el recordado dúo Juan y Juan y cuya voz acompañó a varias generaciones a través de la radio, los escenarios y la televisión. Su fallecimiento generó tristeza entre quienes crecieron con sus canciones y recuerdan su presencia en la pantalla chica durante la década de 1970.

Su trayectoria quedó asociada a una etapa de la música popular caracterizada por melodías sencillas, estribillos pegadizos y canciones que encontraron un lugar destacado en los romances televisivos de la época. A través de su trabajo como intérprete y compositor, Juan Marcelo construyó un recorrido artístico que vinculó la música con algunas de las producciones más recordadas de la ficción argentina.

La Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmó la noticia mediante un comunicado en el que destacó la relación del artista con las telenovelas y su aporte a la memoria cultural del país.

"Despedimos al cantante y compositor Juan Marcelo, cuya trayectoria estuvo estrechamente vinculada con la ficción televisiva argentina. Sus canciones acompañaron telenovelas que forman parte de nuestra memoria popular", expresó la entidad, que también transmitió sus condolencias a los familiares y amigos del músico.

El reconocimiento puso de relieve una dimensión central de su carrera: la capacidad de sus composiciones para integrarse a historias televisivas que alcanzaron una amplia repercusión y cuyos temas musicales permanecieron asociados a personajes, romances y momentos emblemáticos de la pantalla nacional.

El nacimiento de Juan y Juan y el fenómeno

Juan Marcelo, cuyo nombre real era Enrique Raúl de Jesús, nació en 1944 en San Martín, provincia de Buenos Aires. A comienzos de los años 70, junto a Juan Eduardo Carballo, formó el dúo Juan y Juan en la costa atlántica, donde ambos habían llegado como jóvenes músicos.

Fue allí donde llamaron la atención del productor Ricardo Kleinman, creador de Modart en la Noche, quien los llevó al estudio y les propuso conformar un dúo. De esa iniciativa surgió Juan y Juan, una formación con una dinámica particular: ambos integrantes cantaban, componían y alternaban las voces.

La propuesta musical se apoyaba en canciones directas, melodías accesibles y estribillos de rápida identificación. Esas características les permitieron ganar espacio en la radio, la televisión y los bailes populares, en un momento en que sus composiciones comenzaban a circular entre públicos diversos.

Entre los primeros éxitos se destacó "¿Hola, qué tal?", una canción que incluso fue utilizada en una campaña publicitaria. Posteriormente llegaron "Balada para un gordo" y "Bailando en una pata", tema que se convirtió en un himno de los veranos en Mar del Plata y quedó ligado al clima festivo de aquellos años.

La popularidad del dúo también se reflejó en sus presentaciones televisivas. Juan y Juan participaron en ciclos como Alta Tensión, Sótano Beat y los programas de Nicolás Mancera. Además, compartieron escenarios con figuras destacadas de la música, entre ellas Sandro, Los Gatos y Joan Manuel Serrat.

A partir de ese recorrido, el grupo consolidó una presencia que trascendió los espacios musicales tradicionales y se incorporó a distintas expresiones de la cultura popular argentina.

Una proyección internacional que trascendió las fronteras

El alcance de Juan y Juan no quedó limitado al público argentino. Durante la década de 1970, sus discos circularon por distintos países de América, lo que permitió ampliar la difusión de sus canciones y acompañar el crecimiento de su trayectoria artística.

Uno de los hitos de ese recorrido fue su participación en el Primer Festival Latinoamericano de Nueva York, donde compusieron "Ahora que soy libre". La canción obtuvo el reconocimiento del certamen y posteriormente fue versionada por el cantante Engelbert Humperdinck.

Este episodio formó parte de una etapa en la que el dúo extendió su presencia más allá de los escenarios nacionales y sumó nuevas experiencias a su actividad musical. La composición y la interpretación fueron elementos centrales de una propuesta en la que ambos integrantes compartían responsabilidades artísticas y alternaban sus voces.

La trayectoria de Juan Marcelo estuvo marcada, de esta manera, por la combinación de éxitos populares, presentaciones televisivas y una circulación internacional que contribuyó a ampliar el alcance de sus canciones.

La relación con Alberto Migré

Uno de los capítulos más importantes de la carrera de Juan Marcelo fue su vínculo con la televisión. Su colaboración con el guionista Alberto Migré incluyó la composición de canciones para telenovelas que ocuparon un lugar destacado en la pantalla argentina.

Entre esas producciones se encontraba Rolando Rivas, taxista, protagonizada por Claudio García Satur y Soledad Silveyra. Para esa historia, Juan Marcelo creó "Yo te quiero, nos queremos (Vivir enamorados)", una canción que acompañó el romance central de la trama.

Su música también formó parte de otras novelas, entre ellas Mi hombre sin noche, Dos a quererse, Piel naranja y Amo y señor. En esas producciones, el artista compuso e interpretó canciones que se incorporaron al desarrollo de las historias y reforzaron su vínculo con la ficción televisiva. En Amo y señor, además, compuso e interpretó "Eso me pasa por volar" y llegó a actuar en el papel de Adrián. Esa participación sumó una experiencia como actor a su recorrido musical.

Otro de los títulos vinculados con su trabajo fue El infiel, donde puso voz a "Mi libertad, no", una canción recordada por su comienzo, "El amor es así", que quedó asociada a una de las cortinas musicales emblemáticas de las telenovelas argentinas.

La relación entre sus composiciones y las producciones televisivas fue uno de los rasgos distintivos de su trayectoria. Sus canciones no solo acompañaron las historias, sino que también quedaron vinculadas a la memoria de quienes siguieron aquellas ficciones.

Del cine a otras producciones audiovisuales

El recorrido artístico de Juan Marcelo también incluyó participaciones en el cine. Junto a Juan Eduardo Carballo intervino en El profesor patagónico, película de Fernando Ayala protagonizada por Luis Sandrini, en la que ambos interpretaron "Balada para un gordo".

La experiencia cinematográfica amplió el campo de participación del dúo, que ya había desarrollado una presencia destacada en la música y la televisión. Posteriormente, Juan Marcelo sumó apariciones en Ritmo a todo color y Cosa de locos.

Estas intervenciones formaron parte de una carrera que combinó distintos formatos de entretenimiento y mantuvo una relación constante con la cultura popular. Desde los discos y las presentaciones en vivo hasta las telenovelas y las películas, su actividad artística estuvo vinculada con producciones que llegaron a públicos diversos.

El emotivo mensaje de Juan Eduardo Carballo

Tras conocerse la muerte de Juan Marcelo, Juan Eduardo Carballo, su compañero en el dúo Juan y Juan, compartió una fotografía de ambos durante su juventud y le dedicó un mensaje cargado de recuerdos y afecto.

"Cruzamos los Andes, los Pirineos, el Himalaya, el desierto de Atacama y las selvas de África juntos, pero justo en la última... tu mula se empacó", escribió Carballo, en una evocación que recorrió de manera figurada las experiencias compartidas durante sus años de trayectoria.

El músico continuó con un recuerdo de los comienzos y del camino que construyeron juntos: "Todo lo hicimos juntos, sin tener la menor idea de cómo hacerlo. A los ponchazos, sin técnica ni conocimientos, pero con la fuerza de los ancestros".

El mensaje concluyó con una despedida personal que expresó la dimensión del vínculo entre ambos artistas: "Sin vos nada va a ser igual. Te amaré el resto de mi vida. Más que nunca... siempre juntos".

Las palabras de Carballo recuperaron la historia compartida de dos músicos que comenzaron su recorrido como jóvenes artistas, formaron un dúo reconocido y atravesaron distintas etapas de la música popular argentina.