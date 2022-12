Lali y Marley se divirtieron en el recital de Robbie Williams en Qatar

La espera al partido por los cuartos de final del Mundial entre la Argentina y Países Bajos fue larga, luego de casi una semana de descanso tras el cotejo por los octavos. Así, mientras muchos argentinos regresaban a sus tierras, otros se quedaron y nuevos fueron arribando para poder ser parte de la fiesta máxima del fútbol. En tanto, pasaban las horas disfrutando de algunas salidas, a comer y tomar algo o incluso presenciar un show internacional.

Algunos de los que pasaron así el tiempo fueron Lali Espósito junto con Marley, quienes disfrutaron de principio a fin el concierto brindado por Robbie Williams en el Doha Golf Club, por el que tuvo que contestar algunos cuestionamientos, respecto de su pensamiento sobre ser parte de la fiesta en un país donde son cuestionadas algunas libertades.

Lali Espósito, a su llegada a Qatar

Lali Espósito realizó el cierre de su gira Disciplina Tour el pasado domingo en el Movistar Arena frente a miles de fanáticos. Luego de este importante show, la popular artista viajó a Qatar para alentar al seleccionado nacional, Además, también fue parte del ciclo Por el mundo mundial, que Marley comanda por la pantalla de Telefe. Así, se sumaron al grupo de famosos argentinos que acompañan al equipo.

Tras su llegada a ese país, Lali publicó una serie de imágenes en las que se podía ver luciendo diferentes looks, como una microbikini azul, pero también pantalones de jean, mini bag rosada, remerones oversized y pantalones con estampados psicodélicos. Incluso, también una instantánea junto a uno de los “autos anfibios” que se alquilan en las playas qataríes para circular por el mar.

Fiel seguidora de la selección, antes de cada partido tiene un ritual para mandar buenas energías a los jugadores argentinos: prende un palo santo. Esta cábala la utilizó tanto en los partidos contra México y Australia. En sus redes, la cantante mostró el momento en el que prendía un palo santo y comenzó a sahumar su casa adelante del televisor. Rodeada de familiares y amigos, siguió con su ritual frente a la pantalla de la TV durante unos minutos mientras tarareaba una canción de cancha. “Vamos Argentina, Vamos la Scaloneta”, escribió la artista en el video que compartió en su cuenta de Instagram.

A través de la misma red social se pudieron ver las distintas imágenes que compartieron tanto Lali como Marley de lo vivido en el show de Robbie Williams, desde la llegada al recinto, en el que se pusieron a observar cuáles habían sido los shows anteriores en el ese lugar, hasta los momentos en que salía al ecensario, o incluso cuando se retiró antes de los bises.

En ese instante, Lali y Marley, a la espera de que regrese al escenario, comenzaron a gritar “we want more, y no jodemos more”, justo en momentos en que el cantante regresó al escenario, y la emoción de ambos se pudo notar tras el “nos escuchó Roberto”.

Robbie Williams es fanático del fútbol y no pierde oportunidad de ser parte de la forma que sea

El imponente show tuvo lugar un día después de que Williams brindara una actuación en privado para la selección inglesa, en la previa de su enfrentamiento contra Francia. De hecho, fue el propio Gareth Williams, técnico de Inglaterra, quien tuvo la idea de llevar a la concentración de su equipo al cantante para que los motive antes de una nueva instancia.

Williams tomó así el relevo de Ed Sheeran, quien había sido el encargado de cantar ante los jugadores “Three Lions”, el himno de la selección inglesa, durante la pasada Eurocopa, en la previa del enfrentamiento de octavos de final contra Alemania. El experimento dio buen resultado, porque los ingleses superaron aquella instancia, y lo que intentan ahora es lograr pasar por segundo Mundial consecutivo a semifinales.

Sin embargo, la llegada de Robbie no estuvo exenta de escándalos, ya que, cuestionado por la prensa por ser parte de la fiesta en ese país, declaró que “sería hipócrita no actuar. No acepto ningún tipo de abuso, en cualquier parte, pero si no pudiéramos actuar en todos los países que no respetan los derechos humanos, no podría ni actuar en mi cocina”, cerró.