Le devolvieron la cuenta original de Instagram a Florencia Peña: "Tenía razón, no hice nada malo"

En cada aparición pública que tuvo en las últimas semanas, Florencia Peña aprovechó para exigir que le devuelvan su cuenta original de Instagram. Incluso, como el tiempo pasaba y no tenía ninguna respuesta, decidió hacerse una nueva. Sin embargo, el reclamo finalmente tuvo respuesta y en las últimas horas recuperó el perfil donde tiene más de 6 millones de seguidores: @flor_de_p

“Me caí, pero me levanté. Un tropezón no es caída. ¡Logré recuperar mi cuenta!”, anunció en un video. En la publicación que compartió en sus dos perfiles, la actriz aparece con una sonrisa de oreja a oreja por la resolución que tuvo la red social en su caso.

Peña no perdió la oportunidad de agradecerles a todos los que se solidarizaron con ella y difundieron su nueva cuenta (@soyflorpe). “Gracias a todos y todas los que me ayudaron con esta nueva cuenta que abrí. Logré hablar con Instagram Argentina, a su vez me estaban ayudando desde Europa, y gracias a esto se dieron cuenta que se habían equivocado con algunas cosas”, manifestó.

Además, la conductora de LPA (América) explicó por qué su caso fue sometido a una revisión por parte de la plataforma. “Como revieron la decisión, me la devolvieron. Sabía que tenía razón, de verdad lo sabía, porque no había hecho nada malo”, sostuvo. Y completó: “Gracias Instagram Argentina por rever mi caso. Sabía que era injusta la decisión. Gracias a todxs lxs que se sumaron a la cruzada, que me bancaron. Y a ustedes por seguirme del otro lado”. El posteo de Florencia Peña tras recuperar su cuenta original de Instagram. (Foto: Instagram / flor_de_p)

Por qué le habían suspendido la cuenta de Instagram a Florencia Peña

A fines de julio, Florencia Peña se mostró indignada luego de que, por segunda vez, Instagram le cerrara su cuenta. ¿El motivo? La red social había recibido denuncias de algunos usuarios por la publicación por parte de la conductora de fotos subidas de tono.

Según lo que expresó la actriz, el perfil había sido dado de baja debido a dos fotos: en una parece la actriz desnuda, tapada con una sábana y se ve una parte del tatuaje en el costado de su cuerpo; en la otra aparece de frente, en una ducha, tapándose los pechos. En Twitter, Florencia Peña compartió las fotos por las que Instagram le suspendió la cuenta. (Foto: Instagram/@Flor_de_P)

“Hay cada cuenta con cada foto que no se me ocurriría denunciar. ¿Denunciar qué? Cuál es la deconstrucción de lo que tanto hablamos, porque la verdad no comprendo”, lanzó, enfurecida.

Uno de los tuits que publicó Florencia Peña, indignada por la suspensión de su cuenta de Instagram. (Foto: Instagram/@Flor_de_P)

Luego sugirió que desde Instagram hay quienes crean cuentas fake para dar de baja otros perfiles. “Si no te gusta mi cara, te denuncian y, como ellos tienen algoritmos, te levantan la cuena”, advirtió.

A fines de mayo, Peña había tenido un problema similar. Luego de publicar algunas imágenes sugerentes, alguien la denunció y, cuando quiso entrar a su perfil, se encontró con un aviso de suspensión por el contenido de sus publicaciones.