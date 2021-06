Leo Montero reveló que con su esposa decidieron no tener hijos

Antes de su debut en América, Leo Montero pasó por "Intrusos" y, entre otras cosas, se refirió a su decisión junto con María Laura Tedesco, su pareja, de no tener hijos.

"Por ahí la gente que tiene hijos termina separada porque la vida de los hijos los lleva puestos, o supongo que tiene que ver con eso. En todo caso, fue una decisión totalmente nuestra no ser padres", se sinceró Montero.

Leo y Maju hace 18 años que están juntos.

Luego, se explayó sobre la situación que atraviesan con Malú, con quien está hace 18 años: "Podemos tener hijos, alguna vez pensamos en adoptar, y después se fue corriendo el deseo, dijimos así estamos bien, y llegamos al punto de decir: La verdad es que no queremos tener hijos".

Y ejemplificó: "Ya sufrimos un montón cuando viajamos y dejamos a los cuatro perros solos. No tuvimos hijos por decisión propia y estamos muy felices así. Aunque a veces decimos, en la manera de vivir que tenemos, no que lo arruinaríamos, porque tener un hijo debe ser maravilloso, pero sí cambiaría mucho. Y no estuvimos dispuestos a cambiar".