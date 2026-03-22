Los del Espacio: María Becerra confirma el distanciamiento del grupo

El detector de verdades en suelo chileno

La instancia para estas declaraciones fue el canal chileno En La Nota, donde Becerra participó en un segmento que incluyó un detector de mentiras y un repaso por las búsquedas más frecuentes de su nombre en Google. Fue allí donde la asociación entre su figura y el colectivo integrado por Emilia Mernes, Duki, Lit Killah, FMK, Rusherking, Big One y Tiago PZK emergió como un tema ineludible para la prensa y sus seguidores.

Con una actitud que combinó honestidad y cautela, la cantante no esquivó el bulto ante la curiosidad del público. "No sé qué buscarán de Los del Espacio, pero bueno, muchas cosas que pasaron", señaló inicialmente, dejando entrever que la historia detrás del grupo posee aristas complejas y matices que el ojo público apenas alcanza a vislumbrar. Sus palabras llegan justo después de una etapa de alta exposición mediática debido a supuestos conflictos con la cantante de "Cuatro veinte", Emilia Mernes, que dominaron la conversación en redes sociales durante los últimos días.

Un distanciamiento marcado por la madurez profesional

Lejos de alimentar la narrativa del escándalo o la confrontación directa, María Becerra optó por una lectura sociológica y profesional de la ruptura. Según sus declaraciones, el alejamiento de figuras centrales como Duki o Emilia responde a una evolución natural de sus carreras y vidas personales. La artista explicó que con muchas personas simplemente se distanciaron porque las vidas tomaron otros cursos, algo que ella considera que está perfecto dentro de la lógica del crecimiento individual.

A pesar de la frialdad que sugiere la falta de contacto cotidiano, la intérprete fue enfática en separar lo personal de lo profesional, subrayando el respeto que siente por sus excompañeros. En ese sentido, remarcó que los admira profundamente y los considera excelentes artistas, dejando en claro que el reconocimiento a su talento permanece intacto. No obstante, fue sincera al reconocer que existen otras personas del grupo con las que hoy en día no mantiene ningún tipo de trato directo, marcando un límite definitivo en el vínculo humano.

De la convivencia en pandemia al fenómeno global

Para entender el peso de estas declaraciones, es necesario recordar el origen de Los del Espacio. Este colectivo nació durante el aislamiento de la pandemia, un periodo en el que la convivencia entre varios de sus integrantes forjó una química artística singular. Bajo la producción de Big One, figuras como Lit Killah, Tiago PZK, FMK y Rusherking no solo compartieron espacio físico, sino que crearon una identidad colectiva que el público adoptó como propia de manera inmediata.

Este proyecto trascendió las canciones para convertirse en una especie de familia artística, simbolizada por tatuajes compartidos, códigos internos y una presencia omnipresente en plataformas digitales. El cenit de esta unión se alcanzó en 2023 con el lanzamiento del sencillo homónimo "Los del Espacio", un hit que acumuló millones de reproducciones y consolidó al trap y pop argentino en la cima de la escena hispanohablante, estableciendo un estándar de colaboración pocas veces visto en la industria regional.

Las señales del desgaste: River Plate y el grupo de WhatsApp

Sin embargo, la mística de unidad comenzó a resquebrajarse públicamente a través de gestos que no pasaron desapercibidos. El punto de inflexión más evidente fue la ausencia total de los integrantes del grupo en los conciertos históricos que María Becerra brindó en el Estadio de River Plate. Para los analistas de la industria y los seguidores, este vacío fue la confirmación tácita de un quiebre que ya se gestaba en privado, evidenciando un distanciamiento que hasta ese momento no había sido abordado por los protagonistas.

A este alejamiento físico se sumaron filtraciones que alimentaron la teoría del aislamiento de la cantante dentro de su propio círculo. Trascendió la existencia de un grupo de WhatsApp donde el nombre de María Becerra no figuraba, además de versiones constantes sobre discusiones y chats filtrados entre los miembros del colectivo. Al cerrar su intervención en Chile, Becerra parece haber elegido el camino de la paz editorial, adoptando una postura conciliadora que busca proteger el legado de lo que fue una etapa clave en su carrera sin alimentar nuevos escándalos mediáticos.