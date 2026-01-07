Luciano Castro rompió el silencio con un posteo familiar en medio de rumores de infidelidad

Luciano Castro y Griselda Siciliani quedaron en el centro de la escena mediática en las últimas horas a raíz de fuertes rumores de infidelidad que rápidamente se replicaron en todo el país, incluida Catamarca, donde el seguimiento de la farándula nacional tiene amplia repercusión en redes y portales digitales.

Según trascendió, el actor habría mantenido un vínculo con otra mujer durante un viaje laboral a España. En ese contexto, Castro realizó un posteo que no pasó inadvertido para sus seguidores: compartió una imagen junto a su hijo Faustino y le dedicó un mensaje por su cumpleaños. "Feliz cumple Faus. Te amo, hijo", escribió el actor, sin hacer referencia directa a las versiones que circulan sobre su vida personal.

El gesto fue interpretado por muchos usuarios como una señal de indiferencia ante las acusaciones y una forma de marcar que su prioridad está puesta en su familia. Horas antes, el actor también había compartido un video con imágenes de sus vacaciones en Brasil junto a Griselda Siciliani, lo que sumó más interrogantes al escenario mediático.

De acuerdo a lo informado por la periodista Fernanda Iglesias en el programa Puro Show (eltrece), la mujer con la que Castro se habría involucrado es Sarah Borrell, una actriz y bailarina de origen español y danés.

El posteo de Luciano Castro en medio de los rumores de infidelidad a Girselda Siciliani. (Foto: Instagram/castrolucianook)

El testimonio de Sarah Borrell

Tras la viralización del tema, Sarah Borrell decidió romper el silencio y dar su versión en diálogo con Puro Show. Según relató, conoció a Luciano Castro mientras trabajaba como camarera en un restaurante durante su estadía en España.

"Fue un día al brunch, charlamos. Después volvió a la semana, se sentó afuera, pidió su jugo verde y hablamos un poquito", contó. En ese marco, sostuvo que el interés fue evidente desde el inicio: "Ese día me miró mucho. Yo no soy tonta, noto cuando un hombre quiere algo más".

Borrell explicó que durante esas charlas hablaron de sus trabajos y que ambos se presentaron como actores. "Le dije que era de Dinamarca y que era actriz y bailarina. Él me dijo que también era actor. El primer beso fue después, él me besó primero", aseguró.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de su testimonio fue que, según dijo, no investigó la identidad del actor antes de involucrarse. "En mi generación siempre pedimos Instagram y él no me lo dio. Eso fue raro", reconoció, aunque aclaró que no le dio demasiada importancia al tema.

La actriz también contó que Castro la invitó a ver una obra en la que participaba, aunque finalmente no asistió. "La verdad es que yo no estaba interesada al principio en salir con él", señaló, y explicó que su motivación inicial era conocer gente vinculada al ambiente artístico.

Mientras tanto, ni Luciano Castro ni Griselda Siciliani realizaron declaraciones públicas directas sobre las versiones que circulan, aunque los movimientos del actor en redes sociales continúan siendo analizados por seguidores y medios del espectáculo.