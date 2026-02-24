Sorpresa: quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity

La noche del lunes dejó uno de los momentos más intensos de la actual temporada de MasterChef Celebrity. En una gala de eliminación que agitó las emociones dentro y fuera del estudio, Andy Chango se convirtió en el decimoctavo eliminado del certamen que conduce Wanda Nara. Lo que parecía una semana más en la competencia terminó transformándose en una despedida cargada de afecto, en un contexto atravesado por la reciente salida de Susana Roccasalvo y por la proximidad de una final que ya se siente en el aire.

La competencia, que semana tras semana eleva el nivel de exigencia, vivió una jornada decisiva bajo la atenta mirada del jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. Los tres chefs no ofrecieron concesiones en una instancia en la que cada error podía ser determinante.

Una semana marcada por la presión y los delantales negros

La gala se desarrolló en un clima de máxima tensión. Los participantes de peor desempeño durante la semana, identificados por el delantal negro, debieron enfrentarse a un desafío culinario de alto nivel. La presión se intensificó aún más tras la inesperada eliminación de Susana Roccasalvo apenas veinticuatro horas antes, un hecho que dejó en evidencia que ningún nombre estaba asegurado en la competencia.

Seis celebridades compitieron por su permanencia en el programa:

Evangelina Anderson

Maxi López

La Joaqui

Chino Leunis

Sofía Gonet ("La Reini")

Andy Chango

Todos ingresaron al estudio con la certeza de que uno de ellos abandonaría el certamen esa misma noche. Desde el balcón, en contraste, observaban con mayor tranquilidad Ian Lucas, "Turco" Husaín, Emilia Attías, "Cachete" Sierra y Marixa Balli, quienes habían conseguido el delantal blanco, símbolo de buen desempeño y garantía de continuidad.

Un desafío con Wagyu y recursos limitados

Para esta instancia decisiva, la producción introdujo una consigna particular que combinó técnica, estrategia y temple. Los concursantes debían cocinar en apenas 60 minutos un plato cuyo ingrediente central era la carne Wagyu, reconocida por su calidad y sabor excepcionales.

La complejidad no se limitó al producto principal. Los recursos disponibles fueron intencionalmente restringidos, obligando a cada participante a desplegar creatividad y precisión. El mecanismo para asignar ingredientes añadió un componente de incertidumbre: cada competidor tuvo que ingresar a una pileta con pelotas numeradas, que correspondían a una caja con ingredientes asignados al azar.

El desafío, en términos técnicos, implicó:

Tiempo acotado: 60 minutos exactos.

Ingrediente estrella obligatorio: carne Wagyu.

Ingredientes complementarios asignados al azar.

Recursos limitados para la preparación.

La combinación de estos factores elevó la tensión desde el primer minuto. Cada decisión, desde el punto de cocción hasta la combinación de sabores, podía inclinar la balanza.

La evaluación final y el veredicto

Uno por uno, los participantes presentaron sus platos ante el jurado, defendiendo sus elecciones culinarias y explicando la lógica detrás de cada preparación. Las devoluciones fueron minuciosas y directas, en línea con el estilo que caracteriza a los tres chefs.

La certeza era ineludible: solo cinco de los seis avanzarían un paso más hacia la final. En la instancia definitiva, Andy Chango quedó en la cuerda floja junto a Chino Leunis y La Joaqui. Finalmente, fueron estos últimos quienes lograron asegurar su continuidad.

El músico y actor no consiguió convencer con su propuesta culinaria, y el jurado comunicó la decisión en medio de miradas cruzadas y gestos de nerviosismo. Su salida sorprendió a muchos, ya que era considerado uno de los favoritos para llegar a la definición.

Una despedida con humor ácido y autocrítica

La eliminación de Chango estuvo marcada por un intercambio que rápidamente generó repercusión. Al anunciar su salida, Wanda Nara le dedicó una frase irónica: "Te quedaste 90 capítulos, pensé que te ibas antes". El comentario fue interpretado por algunos como una despedida teñida de humor ácido.

Lejos de mostrarse incómodo, Chango respondió con autocrítica y simpatía: "A las señoras de barrio, lamento defraudarlas". Luego se fundió en un abrazo con sus compañeros, quienes lo despidieron entre elogios y muestras de cariño.

Así, en una gala atravesada por la exigencia técnica, la presión competitiva y las emociones a flor de piel, Andy Chango cerró su recorrido como el decimoctavo eliminado de MasterChef Celebrity. Su salida no solo reconfigura el tablero de cara a la final, sino que confirma que en esta instancia del certamen, ningún favoritismo es suficiente cuando el veredicto final está en manos del jurado y cada plato debe hablar por sí mismo.