Preocupación máxima: Daniela Ballester sufrió un ACV hemorrágico y permanece internada

La periodista y conductora de C5N, Daniela Ballester, atraviesa días de recuperación luego de haber sufrido un ACV hemorrágico, un cuadro que generó preocupación en el ámbito periodístico y televisivo. La información fue dada a conocer por el periodista Pablo Montagna, quien detalló que la comunicadora se encuentra bajo estricto control médico y evoluciona favorablemente.

El episodio ocurrió el pasado viernes por la tarde, circunstancia que explicó su repentina ausencia en la conducción del noticiero que encabeza en C5N. Desde entonces, Ballester permanece internada en el Sanatorio Los Arcos, donde aguarda el alta médica.

El anuncio y la confirmación oficial

La noticia fue difundida públicamente por Montagna a través de su cuenta en la red social X. En su mensaje, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el periodista llevó tranquilidad al señalar la evolución positiva de la conductora.

"Daniela Ballester se recupera felizmente de un ACV hemorrágico sin secuelas", escribió el conductor, despejando las primeras dudas sobre el estado de salud de la ex participante de Gran Hermano.

El dato central del mensaje fue contundente: no existen secuelas derivadas del episodio cerebrovascular, un aspecto determinante en este tipo de cuadros clínicos. La precisión no solo aportó claridad, sino que marcó el tono de optimismo que luego la propia Ballester reforzó con sus declaraciones públicas.

La ausencia en pantalla y el episodio del viernes

La conductora se ausentó de la pantalla el viernes por la tarde, cuando debía estar al frente del noticiero en C5N. Esa ausencia generó interrogantes inmediatos entre la audiencia habitual del canal.

Según lo explicado, el episodio habría ocurrido ese mismo día. Desde entonces, la periodista permanece internada bajo observación médica, cumpliendo con los controles necesarios y a la espera de recibir el alta.

El cuadro fue definido como un ACV hemorrágico, una condición que requiere atención inmediata y seguimiento especializado. En este caso, la evolución favorable permitió transmitir tranquilidad en pocas horas, aunque el susto fue significativo.

El testimonio en primera persona

En las últimas horas, Ballester dialogó con la revista Gente y brindó detalles sobre lo sucedido, aportando su propia voz al relato de los hechos.

"Estoy sin ninguna secuela. Ninguna. Estoy igual al día previo al ACV. El jueves pasado tenía dolor de cabeza fuerte y cuello y terminé internada", expresó.

De esta manera, la periodista describió los síntomas previos al episodio:

Dolor de cabeza fuerte

Dolor en el cuello

Internación posterior

Su testimonio subrayó un punto clave: el episodio no dejó consecuencias neurológicas ni físicas. La insistencia en remarcar que no presenta "ninguna secuela" reforzó el parte tranquilizador difundido previamente.

Optimismo y reflexión tras el susto

Lejos de dramatizar la situación, Ballester eligió un tono positivo al referirse a lo vivido. Con evidente alivio, reflexionó sobre la fragilidad que puede implicar un cuadro de estas características.

"Estoy feliz de estar bien. Podría haber sido más grave. Voy al gimnasio. Tengo un trabajo que amo. Amigos de oro. Una vida tranquila y feliz. A todos nos puede pasar. Hay que vivir bien la vida...", concluyó.

Sus palabras trazan un retrato de su presente: actividad física habitual, satisfacción profesional y una red de afectos sólida. En ese marco, el episodio aparece como un llamado de atención que, según su propio testimonio, no alteró su estado general ni su calidad de vida.

Un cuadro bajo control y a la espera del alta

Actualmente, la conductora continúa internada en el Sanatorio Los Arcos bajo estricto control médico, aguardando la autorización para regresar a su hogar y retomar sus actividades habituales.