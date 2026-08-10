Luck Ra rompió el silencio tras su separación de La Joaqui: "Con Tuli..."

La escena musical y el mundo del espectáculo se vieron sacudidos semanas atrás cuando comenzaron a acumularse las señales de una crisis entre dos de sus figuras más populares. Finalmente, a fines de julio, la ruptura entre Luck Ra y La Joaqui quedó confirmada. Ambos comunicaron públicamente que habían tomado la decisión de seguir por caminos separados, un proceso que estuvo atravesado por el respeto, el cariño y un marcado deseo de transitar el duelo con absoluta privacidad.

Tras varios días de rumores, versiones cruzadas y mensajes que alimentaron las especulaciones de la opinión pública, el escenario cambió cuando La Joaqui se expresó en distintos espacios sobre el difícil momento personal que atraviesa. Ahora fue el turno de Luck Ra, quien decidió utilizar sus propias redes sociales para hacer aclaraciones fundamentales y exigir que se respete su proceso íntimo ante la intensa exposición mediática.

Precisiones personales y el pedido de un duelo en paz

En el inicio de su descargo digital, el cantante se dirigió de manera directa a la audiencia que desconoce datos básicos de su biografía, marcando los límites de su identidad frente al escrutinio masivo. Con un tono firme, el artista especificó:

"Para la gente que no sabe ni cuántos años tengo, tengo 27, no 28."

A partir de esa aclaración inicial, el músico profundizó en cómo planea gestionar su vida cotidiana y emocional tras el final de su vínculo sentimental de más de dos años. En este sentido, reafirmó su madurez y sus intenciones de afrontar la separación lejos del bullicio público, señalando:

Búsqueda de un duelo tranquilo.

Necesidad de mantener la situación en el ámbito privado.

Deseo genuino de vivir este periodo en paz.

Afirmación categórica sobre su madurez: "Ya soy adulto".

La negación absoluta de terceros y la exposición en redes

Uno de los puntos más álgidos de la exposición mediática reciente giró en torno a versiones que intentaban vincular a Tuli con la separación de la pareja. Ante este escenario de especulaciones, Luck Ra decidió cortar de raíz cualquier teoría conspirativa que circulara en las redes sociales durante los últimos días. Sin vueltas ni rodeos, el cantante sentenció:

"Ya se dijo, pero aún no salió de mi boca. Con Tuli no pasó absolutamente nada."

De esta manera, el intérprete despejó de forma contundente cualquier hipótesis sobre una supuesta tercera persona involucrada en el final de la relación, marcando una distancia definitiva respecto de los trascendidos digitales.

Asimismo, fiel a su estilo personal y demostrando una cuota de humor autocrítico frente a los comentarios malintencionados o las críticas recibidas en medio del asedio mediático, sumó una frase con tono jocoso sobre su propia imagen:

"Sí, ya se que soy más feo que pisar bosta descalzo."

Lejos del conflicto y rumbo al futuro

Para cerrar su mensaje público, el artista insistió de manera categórica en su postura de evitar cualquier tipo de escalada mediática o enfrentamiento innecesario. En un momento especialmente sensible para ambas partes, donde se intenta sanar una historia compartida que duró más de dos años, el músico fue tajante sobre sus límites actuales:

"No busco andar desacatado."

Con esta declaración, Luck Ra reiteró su firme intención de transitar este delicado momento de una manera absolutamente tranquila, evitando por completo alimentar nuevos conflictos o quedar envuelto en polémicas que empaquen el proceso. La pareja, que supo cautivar a multitudes, pide hoy la comprensión tanto de sus seguidores como de los medios de comunicación para poder atravesar el dolor de la separación de la manera menos traumática posible.