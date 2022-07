Marcelo Tinelli volvió a la pantalla chica acompañado por invitados de lujo

La cuenta regresiva llegó a su final y Marcelo Tinelli volvió a la televisión con Canta Conmigo Ahora (eltrece). Para inaugurar el certamen, el conductor apostó a una apertura en donde la música fue la protagonista.

Los encargados de darle la bienvenida al ciclo fueron Felipe Herrera y Lula Rosenthal, quienes entonaron varios hits de la temporada: “Leave the Door Open” de Silk Sonic, “Locked Out Of Heaven” de Bruno Mars y las “BZRP Session” de Nathy Peluso y Tiago PZK.

Pero la cosa no terminó ahí, solo estaba empezando. Cuando la pista ya estaba caliente, apareció Pablo Lescano interpretando el hit “Me vas a extrañar” junto a Johana Rodríguez. Por supuesto, Marcelo Tinelli no tardó en entrar a la pista, acompañado por su hijo menor, Lorenzo. Marcelo Tinelli junto a Cristian Castro, uno de los jurados de "Canta Conmigo Ahora" (Foto: Prensa eltrece).

“¡Qué lindo esto, cómo se extrañaba!”, aseguró el conductor con una sonrisa que dejaba en claro lo feliz que estaba de volver a la pantalla de eltrece. Emocionado, agregó: “Qué lindo volver a la tele, por Dios. Buenas noches, América, buenas noches Argentina, buenas noches a toda la familia que está ahí del otro lado”.

Acto seguido, agradeció la presencia de sus hijos en este momento tan esperado. “Estoy con todos mis hijos acompañándome: Cande de jurado, Mica desde México. Un nuevo año en la tele, con un nuevo formato y un desafío hermoso para todos nosotros, que tanto amamos hacer televisión”, dijo emocionado. Cande Tinelli y Cotu son dos de los jurados de "Canta Conmigo Ahora" (Foto: Prensa eltrece).

No solo contó con la presencia de su familia, sino que el ciclo volvió a tener entre sus participantes a Marcela Feudale en su rol de locutora, quien no había estado presente durante 2021 por el coronavirus.

De Cristian Castro a Manuel Wirzt: quiénes serán los jurados de “Canta Conmigo Ahora”

Canta Conmigo Ahora, la nueva súperproducción de eltrece, con la conducción de Marcelo Tinelli y la participación de un jurado compuesto por 100 artistas nacionales e internacionales. José Luis “El Puma” Rodríguez es uno de los jurados de "Canta Conmigo Ahora" (Foto: Prensa eltrece).

Entre los jueces nacionales e internacionales, estarán Cristian Castro, José Luis “El Puma” Rodríguez, Coti Sorokin, Cande Tinelli, Manuel Wirzt, El Bahiano, Gladys “La Bomba” Tucumana, El Polaco, Locho Loccisano, Los Caligaris, Magui Olave y El Tirri.

Además, la producción tendrá a Emily Lucius como host digital, quien será la encargada de mostrar todos los contenidos exclusivos en redes sociales de lo que suceda en el Big Show.