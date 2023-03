Marcos Ginocchio puso fin a los rumores y reveló si se reconcilió con su exnovia, tras el reencuentro en la final de Gran Hermano

Después de la final de Gran Hermano (Telefe), Marcos Ginocchio tuvo este martes su paso por el debate del ciclo. El programa intentó indagar sin mucho éxito en la vida personal del ganador del certamen, quien no dio muchas precisiones sobre su vida sentimental. Sin embargo, al cierre de la emisión, aclaró si se reconcilió con su exnovia Juli Illecas tras reencontrarse este lunes.

“Cuando entré a la casa y no estaba de novio. Ya adentro de la casa, le comenté a mi hermana que la extrañaba y que quería estar con ella para ver qué nos pasaba. La extrañaba y la necesitaba mucho. Y bueno, mi hermana le contó y ella vino. Todavía no tuvimos tiempo de hablar”, expuso el campeón de la última edición del reality.