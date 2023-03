Marcos, Valentina y Rodo se habrían intoxicado con las pizzas que preparó Romina

Varios participantes de Gran Hermano (Telefe) se mostraron preocupados por una posible intoxicación luego de comer las pizzas que preparó Romina Uhrig. Tanto Marcos Ginocchio, como su hermana Valentina, y Rodo -el papá de Nacho Castañares- se desvelaron durante la madrugada del domingo debido a los malestares.

Mientras Julieta Poggio, Camila Lattanzio y Lucila “La Tora” Villar ya habían comido otro plato diferente en la cena de nominados, el resto de los integrantes de la casa -incluidos los familiares- ingirieron solamente lo que cocinó la exdiputada y expresaron que sintieron ganas de vomitar, además de tener pesadez estomacal.

“¿No te cayó pesada la pizza?”, le consultó Valentina Ginocchio a Rodo mientras estaban en la habitación. Y agregó: “Tengo ganas de vomitar, no dormí nada, estoy dando vueltas hace tres horas”. La joven, que ingresó a la casa hace dos semanas, se impuso ante el resto de los seres queridos, otorgándole el rol de líder a su hermano. Rodolfo y Valentina expresaron que no pudieron dormir por los fuertes dolores estomacales y las náuseas. (Foto: Captura Telefe)

“Tu hermano también estaba desvelado, salió dos o tres veces (de la habitación)”, acotó el papá de Nacho para informar sobre el malestar que sintió Marcos. Al parecer, los que sufrieron intoxicación por las pizzas de Romina no solo fueron los familiares, sino también, uno de los concursantes del reality.

Sobre el estado de la comida, Rodo señaló: “Es muy, muy pesada. Como si me hubiera comido un cordero. Era todo fresco, quizás el ajo con el tomate...”. Por su parte, Valentina remarcó que “no está bueno comer antes de dormir”. Además, en las redes sociales hicieron hincapié en que, en varias oportunidades, la exdiputada cocinó la comida de manera inadecuada.

Otro episodio de intoxicación por comida en mal estado en “Gran Hermano”

A finales del año pasado, un hecho inédito asaltó a varios de los participantes de Gran Hermano. Romina, Alfa y Julieta reportaron sentirse descompuestos desde la mañana, así que trataron de indagar entre el resto de sus compañeros si alguien tenía los mismos síntomas. Siendo los únicos con malestar, decidieron no probar la comida que La Tora preparaba en la cocina. Alfa pidió a Romina y sus compañeros hacer consciencia sobre sus horas de descanso y comida. (Foto: Captura Pluto TV)

En ese momento, en medio de la discusión, La Tora sugirió que la posible causa de esta intoxicación tendría que ver con algo que comieron y que estuvo 24 horas fuera de la heladera. Como otra teoría, Walter comentó que la causa se debió a unas galletitas que la propia Romina había preparado en horas de la madrugada y que comieron recién horneadas.

“¿Sabés lo que pasa? Yo no critico pero no se puede seguir el ritmo que hay, que a las cuatro de la mañana se pone a hacer galletitas, come galletitas, no duermen, no descansan, el cuerpo pasa factura”, advirtió Alfa. Y siguió: “La noche es para dormir, hablo en serio. Que nos quedemos charlando, tomando un café hasta la una y media de la mañana listo... pero una y media a la cama a dormir”.