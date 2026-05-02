Marixa Balli reveló con qué hombres no podría tener una relación: "Prefiero un tipo..."

Acostumbrada a un estilo de comunicación directo, Marixa Balli vuelve a marcar posición con una frase que sintetiza su mirada sobre las relaciones afectivas y los hombres con los que podría vincularse. Consultada sobre el tipo de persona con la que jamás estaría, no duda en su respuesta: "Yo prefiero un tipo malo antes que un boludo", sentencia con una crudeza que, lejos de buscar polémica, parece reafirmar un modo de entender los vínculos.

En su universo personal, la incomodidad que puede generar alguien frontal resulta menos problemática que la confusión de alguien ambiguo o indeciso. La claridad, en este esquema, no es solo una preferencia: es un principio rector.

La honestidad como valor central en sus relaciones

La postura de Balli no se limita a una frase aislada, sino que se enmarca en una filosofía de vida que traslada a todas sus relaciones. Según explica en diálogo con Nacho Elizalde para Hay amor! (Hispa), su preferencia es inequívoca: "Me gustan las cosas directas".

Este enfoque implica una jerarquización clara de valores:

Honestidad directa por sobre la diplomacia excesiva.

por sobre la diplomacia excesiva. Actitudes transparentes antes que comportamientos ambiguos.

antes que comportamientos ambiguos. Decisiones claras frente a vínculos sin definición.

frente a vínculos sin definición. Rechazo explícito a la "tibieza emocional".

Para la actriz, la denominada "honestidad brutal" puede resultar incómoda, pero sigue siendo preferible a cualquier forma de simulación afectiva o corrección excesiva que distorsione lo real.

En ese sentido, Balli no deja lugar a interpretaciones difusas: no hay espacio para quienes no saben lo que quieren o no lo comunican con claridad.

Soltería elegida y límites claros en los vínculos

En el presente, la actriz se encuentra en un momento de soltería elegida, una condición que no vive como carencia sino como decisión consciente. No tiene pareja ni expresa un deseo activo de buscarla, lo que refuerza su independencia emocional.

Dentro de ese marco, distingue con precisión entre distintos tipos de vínculos:

Un "chongo" no equivale a una pareja formal.

no equivale a una pareja formal. Los encuentros casuales pueden existir, pero no implican compromiso afectivo.

No hay idealización de la vida en pareja ni nostalgia por ella.

Esta diferenciación es clave en su sistema de valores, donde la claridad de etiquetas y expectativas evita confusiones futuras.

El rechazo a las aplicaciones y la preferencia por lo presencial

Uno de los aspectos más marcados de su postura actual es su distancia respecto a las formas modernas de vinculación. Marixa Balli descarta el uso de aplicaciones de citas o el contacto digital como vía para conocer personas.

Su elección es clara: prefiere el encuentro presencial y espontáneo. Según explica, el contexto social es determinante en la construcción del vínculo:

No le interesa que alguien sea "presentado formalmente".

Prefiere que el acercamiento ocurra en un grupo de amigos .

. Valora la observación del comportamiento en entornos reales.

Rechaza las citas generadas por plataformas digitales.

Incluso la exposición en redes sociales no modifica esta postura. Aunque recibe mensajes y propuestas, considera que el mundo virtual no es un espacio confiable para el desarrollo de vínculos profundos. Para ella, la autenticidad solo puede evaluarse en la interacción directa.

La excepción: el impacto de un flechazo inesperado

A pesar de su rigidez en los criterios, Balli reconoce un único escenario en el que podría flexibilizar sus convicciones: una experiencia de impacto emocional fuerte, algo que la "deslumbre".

"Tiene que ser algo que me deslumbre", admite, estableciendo un umbral alto para cualquier posible relación futura.

En ese marco, recuerda un antecedente significativo en su vida sentimental: el flechazo con Rodrigo Bueno, referencia que utiliza como ejemplo de una conexión que rompe cualquier lógica previa y se impone por su intensidad.

Sin embargo, más allá de esa posibilidad excepcional, su postura general se mantiene firme: no hay espacio para relaciones grises, ni para vínculos sin definición clara.