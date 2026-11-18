A solo cuatro meses de haber realizado el primer casting "para buscar novio", Marta Fort reveló que se separó de su pareja y ya pidió una nueva audición, aunque Juan Manuel Rodríguez todavía no estaba al tanto de la situación.

Con solo cinco líneas en una historia de redes sociales, la hija de Ricardo Fort comunicó el fin de su relación con el joven uruguayo. A fines de julio, la copropietaria de la empresa de golosinas había compartido una imagen del influencer de 28 años.

En el texto de separación, Marta se refirió a la exposición del vínculo, que se remonta a agosto pasado, cuando reveló: "Como el chico es uruguayo y vive allá, y yo soy argentina, antes de que venga para acá lo quería quemar por si se presentaba una novia o un hijo perdido que reclamara algún bien o lo acusaran de ser un hijo de puta; me entero ahora".

"Quiero comunicar, así como hice mi relación pública, que no sigo más en pareja. Mi vida y exposición son mucha información para inseguros. Así que, ¿seguimos con el casting?", apuntó en su perfil de Instagram.

Solo algunas horas después, Rodríguez se explayó en declaraciones televisivas y señaló: "Me acabo de enterar por la historia —de Instagram— que me llamó mucho la atención porque siempre fui respetuoso, pero (...)".

A continuación, la panelista "Pochi de Gossipeame" sostuvo que el joven le aseguró: "Había ciertas cuestiones que no coincidían, formas o cosas que no me hacían sentir cómodo". Sin embargo, añadió que no habría estado vinculado a la mediatización.