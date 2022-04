Martita Fort explicó por qué continúa viviendo en el departamento donde Gustavo Martínez murió

Por primera vez, Martita Fort habló a fondo sobre el suicidio de Gustavo Martínez, quien fue su tutor legal hasta sus 18 años.

La joven, que contó que aún está "procesando" la muerte de Gustavo, contó que sigue viviendo en la casa en la que el hombre se suicidó.

Cuando regresó de Los Ángeles, destino al que viajó con su hermano Felipe para celebrar su mayoría de edad, pensó en mudarse a un hotel pero Marisa, quien la cuida desde chica, le recomendó que volviera a su hogar.

"Apenas volví de viaje pensé que lo mejor sería ir a un hotel o a otro lugar, no volver a esa casa. Y Marisa me dijo: 'Intentá quedarte acá una noche, si querés yo me quedo con vos y después, al día siguiente, hacé lo que quieras'".

"Al día siguiente dije: 'Bueno, me siento acompañada con Marisa, me quedo'. Porque además es mi casa, están mis cosas, mis recuerdos, mis perros, el gato y no los puedo llevar a un hotel", aclaró Martita.