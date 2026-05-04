Se conoció el motivo de la separación de Pampita y Martín Pepa: "Se mandó una"

En una nueva emisión del ciclo Sálvese quien pueda, emitido por América TV, la conductora Yanina Latorre abordó uno de los temas más comentados del espectáculo reciente: la separación entre Pampita y el polista Martín Pepa.

Sin rodeos, Latorre aseguró haber accedido a información directa de la modelo: "Finalmente logré la confirmación de Pampita. No entiendo por qué Pampita no le contesta a nadie. Yo creo que por ahí tiene la esperanza de arreglarse o de volver, porque realmente ella estaba muy enamorada, o como ella está enamorada del amor, necesita tener una pareja, eso es un problema de ella", explicó en su intervención televisiva.

En su relato, la conductora puso el foco en la intensidad emocional que rodea a la modelo, sugiriendo que la relación habría estado marcada por un fuerte involucramiento afectivo de su parte.

El estado emocional de Pampita: tristeza, viajes y refugio personal

Uno de los puntos más destacados de la exposición de Latorre fue el estado anímico de Pampita tras la ruptura. Según detalló, la modelo estaría atravesando un momento de profunda tristeza: "Una persona habló con ella y ella sí le confirmó que estaba muy triste, que se iba a ahogar penas".

En ese contexto, la conductora también describió la dinámica laboral y personal de la modelo, aportando datos concretos sobre su rutina:

20 días de trabajo por mes

10 días libres mensuales

10 días de vacaciones regulares cada mes

Latorre incluso expresó con ironía: "Yo quiero ser Pampita", en referencia a ese esquema de descanso periódico.

Según la información brindada, cuando Pampita se encontraba en pareja con Martín Pepa, aprovechaba esos períodos libres para viajar con él. El polista, según la descripción, acompañaba a la modelo en distintos destinos, no solo en Estados Unidos, sino en múltiples viajes internacionales. Sin embargo, Latorre aclaró que muchos de esos desplazamientos no eran difundidos públicamente, ya que Pampita evitaba mostrarlos para proteger la identidad del hombre y debido al perfil laboral del millonario con el que se vinculaba. En ese marco, sostuvo que "viajaban por todos lados".

El viaje tras la ruptura: Miami y Nueva York como refugio

Luego de la separación, la conductora reveló que Pampita habría decidido viajar para sobrellevar el momento personal. Según contó, la modelo informó a una persona cercana que se dirigía a Estados Unidos, donde pasó por Miami y luego continuó hacia Nueva York.

El motivo del viaje fue explícito en el relato: "ahogar sus penas y pasar unos días lindos en Miami". De esta manera, el recorrido aparece como un intento de distensión emocional tras el quiebre sentimental.

La causa de la separación: un hallazgo incómodo

El punto más sensible de la información expuesta por Yanina Latorre gira en torno al motivo de la ruptura. Según la conductora, la separación habría sido consecuencia de una situación comprometedora en la que Pampita habría sorprendido a Martín Pepa.

"Tengo otra persona que habló con Pampita y estoy en condiciones de decir que ella está muy triste porque lo habría agarrado en algo a Martín Pepa. No sé qué es. No sé qué es el algo. No sé si es un engaño o puede ser una mentira o que omitió contarle algo. Porque, a ver, cuando vos agarrás a alguien en algo, no siempre es un cuerno", explicó.

La aclaración introduce una gama de posibles escenarios, sin confirmación de infidelidad, pero sí de una situación que habría generado un quiebre de confianza entre ambos.

Una relación atravesada por la exposición y la reserva

El relato completo presentado en televisión dibuja una relación marcada por contrastes: por un lado, una fuerte conexión emocional y viajes compartidos; por el otro, una dinámica de reserva pública, con viajes no expuestos y una protección deliberada de la identidad de Martín Pepa.

En ese contexto, la separación aparece como el resultado de una combinación de factores emocionales, decisiones personales y un episodio puntual que habría alterado definitivamente el vínculo.