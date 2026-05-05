Wanda Nara debuta con "Triángulo amoroso": de qué trata y cuándo es su estreno

La mediática Wanda Nara dará un paso significativo en su carrera al protagonizar "Triángulo amoroso", una serie que marcará su debut en la ficción. El proyecto, impulsado por Telefe, también contará con la participación del exfutbolista Maxi López, consolidando una propuesta que combina figuras reconocidas con un formato innovador.

El estreno está previsto para el lunes 11 de mayo, fecha en la que la serie comenzará a estar disponible en las distintas plataformas del canal. Según lo anunciado, se trata de una producción pensada especialmente para el entorno digital, en línea con nuevas formas de consumo audiovisual.

Este lanzamiento representa el primer acercamiento formal de Nara a la actuación, abriendo la puerta a una posible nueva etapa profesional dentro de la industria del entretenimiento.

Estrategia multiplataforma

Telefe diseñó una estrategia multiplataforma para el lanzamiento de "Triángulo amoroso", con el objetivo de alcanzar tanto al público digital como a la audiencia de la televisión tradicional.

En ese sentido, la serie tendrá presencia en:

Todas las redes sociales de Telefe , donde estará disponible desde el lunes 11 de mayo.

, donde estará disponible desde el lunes 11 de mayo. La pantalla televisiva, con la emisión del primer capítulo en un horario estratégico.

El canal planificó que el episodio inicial se emita después de Pasapalabra y antes de la gala de Gran Hermano, una franja de alta visibilidad que busca captar la atención de una audiencia amplia. Esta decisión refleja una intención clara de integrar distintos formatos de consumo, combinando la inmediatez de las redes con la masividad de la televisión abierta.

El formato vertical y su impronta narrativa

"Triángulo amoroso" se inscribe dentro del formato de series verticales, una modalidad pensada específicamente para dispositivos móviles y plataformas digitales. Este tipo de producciones se caracteriza por su dinamismo y su capacidad de captar la atención en lapsos breves.

De acuerdo a lo que trascendió, la serie contará con 30 episodios en total con una duración de un minuto y pico por capítulo y contenido diseñado para redes sociales. Este formato responde a una lógica narrativa que privilegia la intensidad y la rapidez. Las historias suelen estar cargadas de drama y tensión, con tramas que se desarrollan en un ritmo acelerado y que mantienen al espectador en constante expectativa.

La propuesta apunta a generar impacto inmediato en el público, adaptándose a los hábitos de consumo actuales donde predominan los contenidos breves y de alta rotación.

Un elenco amplio y figuras reconocidas

Además de Wanda Nara y Maxi López, la serie contará con un elenco que reúne a diversas figuras del espectáculo. Entre los nombres confirmados se encuentran:

Yanina Latorre , quien también aparece en la primera promoción difundida por el canal.

, quien también aparece en la primera promoción difundida por el canal. Georgina Barbarossa

Déborah Nishimoto

Sebastián Presta

César Bordón

Eugenia Guerty

Pachu Peña

Clara Kovacic

Lucas Spadafora

Lautaro Rodríguez

Nora Colosimo, madre de Wanda Nara

La participación de este conjunto de actores y personalidades aporta diversidad al proyecto y refuerza el carácter coral de la historia.

Promoción y expectativa

Telefe ya comenzó a instalar el lanzamiento con la difusión de la primera promoción, en la que se destaca la presencia de Yanina Latorre junto a la protagonista. Esta estrategia anticipa el tono de la serie y busca generar expectativa en el público antes de su debut.

La combinación de figuras mediáticas, un formato adaptado a redes y una estrategia de difusión que abarca múltiples plataformas configura un lanzamiento que apunta a captar la atención en distintos segmentos de audiencia.