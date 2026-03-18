MasterChef Celebrity: dos participantes fueron eliminados y se definió los finalistas

En una jornada cargada de adrenalina y precisión, los últimos participantes de MasterChef Celebrity Argentina debieron enfrentar una prueba decisiva bajo la mirada atenta del jurado compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. La tensión era palpable, ya que la eliminación estaba inevitablemente cerca y los aspirantes conocían que uno de ellos debía abandonar la competencia.

Los cuatro contendientes que llegaron a esta instancia fueron Maxi López, Sofía Gonet, Ian Lucas y Turco Husaín, cada uno con un recorrido particular dentro del certamen, marcado por aciertos y desafíos superados en ediciones previas. La prueba de esta noche no solo puso a prueba su destreza técnica, sino también su capacidad de trabajar bajo presión y gestionar el tiempo, un factor que en esta instancia se convirtió en un enemigo tan exigente como la propia receta.

Tras evaluar minuciosamente los platos presentados, el jurado destacó a Sofía "La Reini" Gonet e Ian Lucas como los mejores de la noche, asegurando así su lugar en la gran final. Este veredicto dejó fuera de la competencia a Maxi López y Turco Husaín, quienes, a pesar de sus esfuerzos, no lograron superar la exigencia de la prueba decisiva.

Cómo será la gran final

La producción de Telefe decidió que la definición de MasterChef Celebrity Argentina no se resolverá en un solo programa, sino que se dividirá en dos emisiones consecutivas para generar un cierre más intenso y detallado del certamen.

Primera parte: miércoles 18 de marzo a las 21:15, donde los finalistas comenzarán a mostrar su máximo potencial en una prueba inicial que marcará el rumbo de la final.

Gran final: jueves 19 de marzo, día en el que se conocerá finalmente al ganador o ganadora del reality, tras una evaluación exhaustiva del jurado.

Esta decisión de dividir la final permite a la producción y a los espectadores seguir de cerca cada detalle del desempeño de los finalistas, intensificando la expectativa y ofreciendo una cobertura más completa del cierre de la competencia.

Expectativa por el cierre

Con perfiles muy distintos, Sofía Gonet e Ian Lucas llegan a la última instancia habiéndose destacado en pruebas de gran complejidad a lo largo de toda la temporada. Sofía "La Reini" Gonet, conocida por su creatividad y precisión, y Ian Lucas, reconocido por su técnica y constancia, representan dos estilos complementarios que prometen elevar la tensión y el nivel gastronómico de la final.

Ahora, ambos finalistas deberán demostrar todo lo aprendido durante el certamen, aplicando sus habilidades técnicas y su capacidad de innovación para conquistar al jurado y quedarse con el codiciado título de MasterChef Celebrity Argentina. La competencia no solo evaluará sabor y presentación, sino también creatividad, manejo del tiempo y capacidad de adaptación, factores que han sido decisivos en cada eliminación previa.

El cierre de esta temporada promete ser un espectáculo culinario de alto nivel, donde cada detalle, cada sabor y cada estrategia contarán. La expectativa del público es máxima, y el desenlace definirá quién logra consolidar su recorrido en la cocina más exigente de la televisión argentina.

Con la tensión en aumento y el talento de los finalistas en evidencia, la gala de este jueves 19 de marzo se perfila como uno de los momentos televisivos más esperados de la temporada, un verdadero testimonio del esfuerzo y la pasión que caracteriza a MasterChef Celebrity Argentina.