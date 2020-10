MasterChef Celebrity: Germán Martitegui se pierde las grabaciones, pero ya tiene reemplazo

En la última semana hubo varias sorpresas en MasterChef Celebrity. El Polaco dio positivo y puso en alerta a toda la producción del ciclo de Telefe. Su lugar será ocupado -hasta que reciba el alta- por Natalie Pérez, que tendría mucha destreza en la cocina. Luego, la que dio positivo en COVID-19 fue Vicky Xipolitakis, que será reemplazada por Christian Sancho. A esas dos bajas temporales se le suma la de Germán Martitegui, el jurado más polémico. ¿Qué le pasó?

Según se conoció, el cocinero se insoló el domingo en la pileta y se ausentará de algunas grabaciones. Sin embargo, su puesto no quedará vacante. Será Dolli Irigoyen quien se pare frente a los participantes para probar sus platos y dar las devoluciones. A principios de octubre, la reconocida chef visitó el programa y retó al Polaco por una actitud poco profesional.

“¿Puedo decir algo? Bajate de la mesada”, le ordenó, mientras lo señalaba con el dedo índice. “Porque nunca un cocinero se sienta arriba de la mesa donde cocina”, agregó, y el referente de la movida tropical obedeció.

“Ya está, lo entendí. Pero no me subo a donde estaba cocinando, me subo en el costado que no usé”, aclaró. El incómodo momento quedó a un lado cuando le tocó presentar su carpaccio, que recibió muy buenas críticas.

Las figuras que forman parte de MasterChef Celebrity

El reality de Telefe comenzó con 16 participantes: Analía Franchín, Belu Lucius, Boy Omi, Claudia Villafañe, el Turco García, El Polaco, Federico Bal, Iliana Calabró, Leticia Siciliani, Nacho Sureda, El Mono de Kapanga, Patricia Sosa, Rocío Marengo, Roberto Moldavsky, Sofía Pachano y Vicky Xipolitakis.

El primer eliminado fue Nacho Sureda, el actor que se hizo popular gracias a su papel de “Pantera” en El Marginal. Al escuchar que estaba fuera de la competencia, agradeció la oportunidad y se despidió de sus compañeros, que le tomaron mucho cariño. El segundo fue el Mono de Kapanga, y las redes estallaron de indignación por su partida. “Me sacaron de mi zona de confort, ahora vuelvo un poco a la caverna, pero me hicieron muy bien este tiempo. Mi actividad está parada hace más de seis meses, y pude poner la cabeza en otro lado y llevarme un montón de información de sabores y texturas. Me llevo un montón de amigos, muchas gracias”, pronunció al decir adiós. Minutos después de conocer el veredicto, habló con Flor Vigna sobre su paso por MasterChef Celebrity, algo que jamás imaginó: “El que vieron en la tele era Martín, la persona que convive con el Mono de hace 25 años. Eso soy yo. Al principio me dio un poco de temor aceptar por la exposición. No sabía que iba a ser tan exigente también. Nuestra situación, como ya dije, está parada. Lo viví como una gira con Kapanga de casi 35 días, hago ese paralelismo porque fue todo muy vertiginoso. Conocí un grupo de gente zarpada que le tomé cariño muy rápido. Yo venía como sapo de otro pozo y dije, voy a ver cómo me reciben. Desde las chicas que hacen la limpieza hasta el productor ejecutivo me saludaron todos. Me hice muy amigo del que cocina en el buffet, con Norberto me la pasaba adentro de la cocina”.