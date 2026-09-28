MasterChef Celebrity vuelve con todo: arranca hoy con Maru Botana en el jurado

MasterChef Celebrity regresa esta noche a la pantalla de Telefe con su quinta edición en Argentina. El estreno será desde las 22:15, con transmisión simultánea por la plataforma HBO MAX y con Wanda Nara nuevamente al frente de la conducción.

La nueva temporada llega con una combinación de continuidad y cambios. El certamen volverá a reunir a figuras conocidas que deberán enfrentarse a distintos desafíos culinarios, pero tendrá una modificación central en su estructura: Maru Botana se incorpora como jurado estable y completa el trío junto a Germán Martitegui y Damián Betular, luego de la salida de Donato de Santis.

La presencia de los 24 participantes famosos constituye uno de los principales focos de expectativa, mientras que los integrantes del jurado ya comenzaron a delinear qué esperan encontrar en las cocinas del programa. Para Martitegui, las exigencias serán claras: compromiso, estudio y cocina.

"Y que aprendan a cocinar", agregó Botana, quien planteó que uno de sus objetivos es que los participantes puedan llevarse conocimientos concretos de su experiencia en el programa. Incluso recordó entre risas que Alejandro Lerner había señalado que lo único que sabía preparar era café en cápsulas.

Una temporada que recién comienza

Las grabaciones de la quinta edición comenzaron hace apenas una semana. Las jornadas de rodaje se extienden desde las 10 de la mañana hasta las últimas horas de la tarde, por lo que el jurado todavía considera prematuro hablar de grandes revelaciones.

Consultados sobre los primeros platos que los sorprendieron, Betular fue el encargado de responder por los tres integrantes del jurado y explicó que todavía no había aparecido una preparación capaz de destacarse, principalmente porque los participantes habían cocinado poco y se encontraban todavía en una etapa inicial.

Botana destacó que resulta positivo observar el proceso de aprendizaje de los concursantes, mientras que Martitegui señaló que, por el momento, tampoco apareció un gran personaje, un gran cocinero o un gran desastre. Según su evaluación inicial, los participantes se están desenvolviendo de manera bastante lógica.

Betular resumió la situación señalando que todavía se están conociendo tanto entre ellos como con los participantes.

Ese período inicial también permite comenzar a establecer la dinámica que tendrá el nuevo jurado, una combinación que los propios protagonistas describen con humor y complicidad.

Maru Botana, la nueva integrante del jurado

La llegada de Maru Botana representa una de las principales novedades de esta temporada. La cocinera y pastelera ocupará el lugar dejado por Donato de Santis, quien anunció su salida durante la gran final del ciclo anterior, el pasado jueves 19 de marzo, entre Ian Lucas y Sofía "La Reini" Gonet.

En aquella oportunidad, Donato comunicó que después de 10 ediciones de MasterChef había decidido dar un paso al costado.

"Ha llegado el momento para mí de dar un paso al costado. Así que decidí que esta es mi última participación", manifestó entonces, entre lágrimas. Meses después se confirmó la incorporación de Botana, quien ya había tenido experiencia en un reality de Telefe a partir de su participación en Bake Off Famosos en 2024, además de haber sido jurada invitada en MasterChef Celebrity.

Ahora, su regreso tiene una característica diferente: será parte permanente del programa. La propia Botana reconoció que asumir este papel representa un desafío importante.

"Es un desafío tremendo. O sea, nunca hice este tipo de programas; es mucho más serio, imponente", explicó. También describió su incorporación como un desafío personal muy grande en Telefe, al que definió como su casa.

La relación con Martitegui y Betular comenzó, además, con un tono de humor. Botana contó que sus compañeros le hacen "un poco de bullying" por ser la nueva. Martitegui explicó que debe pagar un "derecho de piso", mientras que Betular directamente la definió como "la mala de esta temporada".

Según la particular distribución de roles que establecieron entre risas, Martitegui sería "un pan de Dios", mientras que Betular queda en el medio y va y viene entre ambas posiciones.

Betular y el motivo de su ausencia en MasterChef Junior

La quinta temporada también encuentra a Damián Betular atravesando un desafío diferente fuera de la cocina televisiva. El pastelero asumió el papel de Edna en la versión argentina del musical Hairspray, dirigido por Fernando Dente.

Luego de su paso por el Teatro Coliseo, la producción iniciará una gira a partir de noviembre por Córdoba y Rosario, para posteriormente realizar una temporada de verano en Mar del Plata y finalmente regresar a Buenos Aires. Ese compromiso teatral explica por qué Betular no formará parte de la nueva edición de MasterChef Junior, que regresará a Telefe después de diez años.

El propio chef explicó que la imposibilidad de participar se debe precisamente a la gira teatral, ya que ocupará muchos sábados, que es cuando se graba el programa.

Betular remarcó, sin embargo, que el certamen estará "en muy buenas manos" y destacó especialmente el regreso de Martitegui y la incorporación de Botana al formato, junto con Ian Lucas y Verónica Lozano.

Martitegui, con tres programas al mismo tiempo

Mientras Betular deberá compatibilizar MasterChef Celebrity con el teatro, Germán Martitegui afrontará durante octubre una agenda especialmente cargada.

El chef participará simultáneamente de MasterChef Celebrity, MasterChef Junior y Proyecto Tierras, el ciclo que también encabeza para Telefe y que se emite los sábados a la medianoche. Martitegui reconoció que serán meses difíciles, pero también manifestó su satisfacción porque se trata de tres proyectos que disfruta y que coincidieron nuevamente en el mismo período.

A esa agenda se suma su regreso a MasterChef Junior después de diez años. El chef recordó que cuando participó por primera vez todavía no era padre y explicó que ahora siente que tiene otra experiencia para manejarse con los chicos.

"Sé que me van a seguir sorprendiendo", sostuvo. Para Martitegui, el regreso del formato era algo que quería desde hacía tiempo y finalmente pudo concretarse.