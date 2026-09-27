Muerte de Oscar González Oro: Punta del Este será escenario de su último adiós

Oscar González Oro había elegido Punta del Este como lugar de residencia y allí será también su último adiós. El conductor murió el viernes a los 74 años, en la ciudad uruguaya donde vivía desde agosto de 2020.

De acuerdo con lo que había dejado indicado, sus restos serán cremados y la ceremonia de despedida tendrá lugar el próximo lunes. Así, la ciudad que había escogido para comenzar una nueva etapa personal se convertirá también en el escenario de su despedida. La noticia de su muerte generó mensajes de colegas y oyentes en las redes sociales. Durante décadas, González Oro había construido un vínculo particularmente cercano con quienes lo escuchaban, convirtiendo la conversación radial en una forma de compañía cotidiana.

Conocido como "el Negro", tanto por sus amigos como por generaciones de oyentes, fue una de las voces más reconocidas de la radio argentina. Durante casi cuatro décadas estuvo al frente de distintos programas y convirtió especialmente las mañanas en un espacio propio, caracterizado por su voz, sus opiniones y la cercanía con el público.

Mientras en Punta del Este se prepara la ceremonia de despedida, en Buenos Aires quienes compartieron con él distintos momentos de su extensa trayectoria radiofónica estarían preparando un encuentro para recordarlo.

Una trayectoria de 35 años entre la radio y la televisión

González Oro construyó una de las carreras más extensas y reconocibles de la radio argentina. Durante 35 años de trayectoria, se desempeñó como conductor, periodista y locutor, principalmente en radio AM, aunque también desarrolló una carrera en televisión.

Su relación profesional con la radio comenzó en Radio Rivadavia, una emisora a la que años después volvería y que él mismo consideraba un lugar especial dentro de su recorrido. Con el paso del tiempo, su voz se transformó en una de las más identificables de la radiofonía argentina. Uno de los momentos de mayor popularidad de su carrera llegó en Radio 10, donde estuvo al frente durante 15 años de "El oro y el moro".

El programa fue durante una década líder de audiencia en la radio AM y se convirtió en uno de los principales espacios de la mañana radial. González Oro ocupó allí un lugar central y consolidó el vínculo con una audiencia que lo acompañó durante buena parte de su trayectoria.

Su recorrido profesional no se limitó a la radio. Durante los últimos años de actividad también alternó entre el micrófono y la televisión, hasta que decidió cerrar su etapa en los medios.

El retiro y la última emisión

En marzo de 2021, González Oro anunció su retiro de los medios después de 35 años de trayectoria. La decisión significó el cierre de una etapa marcada por décadas de trabajo frente al micrófono.

En aquella despedida explicó que sentía que había llegado el momento de ponerle punto final a esa parte de su vida profesional. Finalmente, el 2 de abril de 2021 realizó su última emisión. Al finalizar aquel programa dejó una frase que sintetizó el vínculo que había construido con su profesión y con el medio: "Me han hecho muy feliz".

Sin embargo, el retiro no fue completamente definitivo. En 2023 regresó temporalmente a la televisión para conducir "Nosotros a la mañana", por El Trece. Su participación en ese programa se extendió durante dos semanas.

Después de esa experiencia, mantuvo el perfil bajo que había elegido para su nueva vida en Uruguay.

La pandemia y la decisión de instalarse en Uruguay

La llegada de González Oro a Punta del Este estuvo directamente vinculada con la etapa de la pandemia de coronavirus. En agosto de 2020, cuando comenzaron a flexibilizarse las medidas sanitarias, pudo concretar su deseo de mudarse a Uruguay.

En una entrevista con LA NACION recordó el momento exacto de aquel cambio de vida: "El 17 de agosto del año 2020 llegué a Punta del Este y nunca más volví". La decisión había sido precedida por una experiencia que, según contó, lo afectó profundamente. En febrero de 2022 explicó que el año 2020 le había hecho mucho daño y recordó particularmente la tarea que había desarrollado desde su programa de Radio Rivadavia durante la cuarentena.

González Oro había transformado entonces su espacio radial en una suerte de "ministerio para ayudar a la gente", según sus propias palabras. En ese contexto mencionó la falta de distintos elementos y medicamentos, entre ellos remedios oncológicos, insulina, pañales geriátricos, sillas de ruedas y bastones.

Contó que junto con otras personas lograron conseguir casi todo lo que se necesitaba, pero que permanecía en él una carga muy fuerte por aquello que no había podido resolver.

"Me quedaban dando vueltas esas cosas que no había podido cumplir. Y decidí dejar", explicó.

Una nueva vida lejos de los medios

Su mudanza a Uruguay también estuvo relacionada con una decisión personal: alejarse de las exigencias cotidianas de la profesión y dedicar más tiempo a sus hijos.

En aquella entrevista había anticipado que no creía que volviera a hacer radio. Si bien consideraba que podía manejar una emisora o brindar asesoramiento, no tenía intención de regresar a la rutina de sentarse todos los días durante cuatro horas en un estudio. Su prioridad, según había explicado, era compartir tiempo con sus hijos, con quienes consideraba que no había podido estar demasiado debido a las exigencias de su profesión.

Desde su llegada a Punta del Este mantuvo un perfil muy bajo y concedió muy pocas entrevistas. En agosto de 2022, durante una conversación con un medio uruguayo, explicó algunos aspectos de esa nueva vida.

"Me banco estar solo y a veces estar con gente me aburre porque no todo el mundo es interesante", había dicho. También reconoció que le costaba conocer personas nuevas, aunque admitió que durante sus primeros dos años en Uruguay había conocido gente que le resultó agradable y con la que podía mantener una conversación.

La decisión de no regresar

La vida que había elegido en Uruguay también implicaba tomar distancia de determinadas conversaciones y ambientes que asociaba con su etapa anterior. González Oro contó que procuraba evitar reunirse demasiado con argentinos porque, según explicó, las conversaciones solían concentrarse en la política, el país y la pobreza, y esas cuestiones terminaban generando una energía negativa.

Su intención, entonces, era preservar la mejor energía posible para continuar con su vida.

Cuando le preguntaron si extrañaba, aunque fuera desde Uruguay, volver a vincularse con los medios, su respuesta había sido contundente. "Todo lo que me proponen yo ya lo hice. Y si me fui, no fue para volver. Volver, no voy a volver", afirmó.

Aquella definición marcaba con claridad la decisión que había tomado después de décadas de exposición y trabajo frente a los micrófonos y las cámaras.