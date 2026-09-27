Salud de Daniel Osvaldo: está lúcido pero sigue en terapia intensiva

Daniel Osvaldo continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Municipal de Llavallol, donde permanece bajo atención médica luego de haber sido ingresado de urgencia por un cuadro infeccioso localizado en la zona pulmonar.

El exfutbolista y músico, de 40 años, se encuentra actualmente lúcido y sin sedación, según confirmaron sus familiares. Sin embargo, pese a que presenta un buen estado de conciencia, los médicos todavía no cuentan con un diagnóstico definitivo sobre el origen de la infección que provocó su internación.

La permanencia de Osvaldo en terapia intensiva está vinculada precisamente con la necesidad de contar con los resultados de los estudios realizados durante la intervención y evaluar su evolución antes de determinar cómo continuará el tratamiento. Uno de los estudios centrales es una biopsia de la pleura, cuyos resultados permitirán conocer qué provocó el cuadro infeccioso y definir los próximos pasos médicos.

Todo comenzó con varios días de malestar

Osvaldo llegó al centro de salud el jueves por la noche, después de haber atravesado varios días de malestar. Según había contado a personas de su entorno, inicialmente había interpretado los síntomas como un fuerte resfrío. Sin embargo, la evolución del cuadro llevó finalmente a que fuera trasladado al hospital para recibir atención médica.

Los estudios realizados allí permitieron detectar una situación de mayor gravedad: los profesionales encontraron un derrame pleural derecho con presencia de líquido y pus.

Ante ese cuadro, los médicos determinaron que era necesaria una intervención quirúrgica. El hallazgo permitió identificar la presencia del derrame y actuar sobre la zona afectada, al tiempo que durante la operación se tomaron muestras destinadas a determinar qué había provocado la infección.

La intervención y la biopsia de la pleura

Durante la operación, además de tratar el derrame pleural, los profesionales tomaron muestras de la pleura y las enviaron al laboratorio para realizar una biopsia.

Ese estudio tiene un papel determinante en la evolución del caso porque permitirá establecer el origen de la infección y, a partir de esa información, definir cuál deberá ser el tratamiento que deberá seguir Osvaldo. Hasta el momento, no existe un diagnóstico definitivo sobre el origen del cuadro.

La incertidumbre respecto de la causa de la infección es uno de los motivos por los cuales el exfutbolista continúa en la Unidad de Terapia Intensiva. Los médicos esperan disponer de los resultados para contar con mayores elementos antes de decidir cómo continuará su atención. La biopsia permitirá aportar información para determinar los próximos pasos y evaluar la respuesta del paciente al tratamiento.

Su familia confirmó que está lúcido

Mientras continúa la espera por los resultados médicos, el entorno familiar de Osvaldo buscó llevar tranquilidad sobre su estado actual.

Sus familiares confirmaron que el exjugador se encuentra en buen estado de conciencia, lúcido y sin sedación. "Está bien y lúcido", señalaron al referirse a su situación.

Al mismo tiempo, remarcaron que todavía existe incertidumbre respecto de la causa que originó la infección, por lo que la evolución del cuadro permanece bajo seguimiento médico. La información proporcionada por la familia permite conocer que, pese a continuar internado en terapia intensiva, Osvaldo se encuentra consciente.

El hecho de que permanezca en la UTI no significa que ya exista una definición sobre el origen de la infección. Por el contrario, los profesionales todavía aguardan el resultado de la biopsia para determinar con mayor precisión qué provocó el cuadro y cómo continuar con la atención.

El entorno destacó que el cuadro fue detectado a tiempo

Los familiares también llevaron tranquilidad respecto de la atención médica recibida y destacaron que el cuadro fue detectado a tiempo.

"Lo agarraron a tiempo", indicaron. La afirmación fue realizada mientras continúa el proceso de evaluación y estudio de la infección.

Al mismo tiempo, el entorno de Osvaldo volvió a remarcar que todavía no se conoce qué originó el cuadro, por lo que los resultados de la biopsia serán fundamentales para avanzar en esa definición. La situación combina, de esta manera, dos aspectos diferentes: por un lado, el estado de conciencia del paciente y la tranquilidad transmitida por su familia; por otro, la necesidad de determinar con precisión el origen de la infección que derivó en el derrame pleural y en la intervención quirúrgica.

Qué puede pasar ahora

El próximo paso estará determinado por los resultados de la biopsia realizada a partir de las muestras tomadas durante la operación.

Con esa información, los médicos podrán definir el tratamiento que deberá seguir Osvaldo y evaluar su evolución. Entre las decisiones que deberán tomarse se encuentra la posibilidad de que pueda abandonar la terapia intensiva para continuar su recuperación en una habitación común, siempre de acuerdo con la evolución de su estado y las conclusiones del equipo médico.

En caso de que todavía sea necesario mantener una vigilancia intensiva, continuará internado en la UTI hasta que los profesionales consideren que puede pasar a otra instancia de atención.