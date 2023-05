Masterchef: la emotiva despedida de Estefanía y la furia de Juan Francisco con Rodolfo

El domingo por la noche se vivió una nueva gala de eliminación de Masterchef, el reality de cocina que conduce Wanda Nara por la pantalla de Telefe, y en el que en la última emisión cinco participantes cocinaron por continuar en el certamen y uno de ellos fue expulsado. Además, dos tuvieron un fuerte cruce.

“Las galas de eliminación se van poniendo más difíciles porque van quedando los mejores cocineros”, indicó el jurado Germán Martitegui a Rodrigo Salcedo, Estefania Herlein, Aquiles González Sviatschi, Juan Francisco Moro y María Sol Ferrero. “Hoy tendrán que superar un desafío que está entre lo muy sencillo y lo extremadamente complicado”, acotó Donato de Santis.

Así las cosas, el plato central de la noche fue el pulpo. “Tienen sesenta minutos de cocina, y van a tener que presentar una entrada y un plato al mismo tiempo. Obviamente, los dos con pulpo”, les explicó Damián Betular y agregó que tanto la entrada como el plato principal debían servirlos al mismo tiempo. “Así que, sincronicen la preparación”, sugirió.

El tiempo comenzó a correr y los participantes se enfocaron en los dos platos que debían presentar buscando avanzar una nueva gala y evitar ser eliminados. Los cinco estaban concentrados mientras desde el balcón sus compañeros les dieron algunas indicaciones. Tal fue el caso de Rodolfo Vera Calderón, quien dio varios consejos y Juan Francisco terminó lanzando insultos al aire y pidiendo silencio para que pudieran seguir cocinando sin distracciones. Al escucharlo, el periodista deslizó que su compañero “había desayunado gallo”, sin hacer mayores referencias sobre el enojo del concursante.

Luego, llegó el momento de presentar sus platos. El primero en hacerlo fue Aquiles, quien se acercó al jurado con un pulpo al limón y un pulpo a la gallega. “Es claramente la primera vez que hacés esto y no sé cómo te salió tan bien. El plato con la cebolla cierra por todos lados. El pulpo a la gallega es una buena reinterpretación, aunque hay un exceso de manzana”, consideró Martitegui. “Cambia bastante el gusto de un plato al otro, eso es bueno. Hay dos gustos que me dan placer, con el agrio y la cremosidad de la papa. Te felicito”, agregó Donato.

Rodrigo, por su parte, realizó un pulpo a la crema con ajíes y una cazuela de pulpo. “Falta un concepto porque si es salsa es mucho, y si es sopa está mal emplatado. Ambos platos son más para alguien que está afuera de Masterchef”, apuntó Betular. Y Donato sumó: “Llevaste dos canastas para hacer ocho ideas, pero al final presentás esto. Menos mal que el pulpo está bien cocido, pero te sobrepasó la tarea”.

Juan Francisco optó por un roll de zucchini con pulpo picante, y un rotolo relleno de zapallo con salsa pomodoro de pulpo, sobre el cual Betular ironizó: “¿Dónde se estudia un roll de zucchini con pulpo adentro? Ambos platos tienen mucho trabajo y poco éxito”. Mientras que Donato consideró: “Me gusta mucho el picor, pero la pasta tiene mucha masa. El pulpo te quedó un poquito atrás, casi gomoso”.

Estefanía hizo un tiradito de pulpo y un pulpo grillado con papines, pero no convenció. “Es tan etérea la carne de pulpo que al meterle ácido absorbió mucho. Y, sinceramente, puede ser pulpo como un pedazo de mármol”, aseguró Donato. Y en el último lugar, María Sol presentó un tiradito de pulpo con maracuyá, y tentáculos con puré de papa. “Esto no es un tiradito, esto es un miedito. No se están entregando a imaginarse el plato, esta actitud no va”, dijo el chef italiano.

De esta manera, el mejor plato de la noche resultó el de Aquiles, a quien llamaron en primer lugar para comunicarle que continuaba en el certamen. Luego, el jurado anunció entre los cuatro participantes restantes que la eliminada de la gala era Estefanía, a quien sus compañeros despidieron entre lágrimas.