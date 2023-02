Mauro Icardi celebró 10 años junto a Wanda Nara: "Te amo, y te amaré toda mi vida"

Mauro Icardi celebra 10 años de relación con Wanda Nara. Pese a que la empresaria asegura que está separada, el futbolista decidió dedicarle un romántico posteo por el décimo aniversario y desconcertó a todos.

En su perfil de Instagram, Mauro compartió tres fotos donde se lo puede ver abrazado a la empresaria en una pileta. “Ella, mi mujer, mi único amor, mi reina en este reino de la vida, la madre de mis hijas”, comenzó. Mauro Icardi le dedicó un romántico posteo a Wanda Nara por su décimo aniversario. (Foto: Captura Instagram /mauroicardi)

Acto seguido, habló de los altibajos en la pareja, pero dejó en claro que los sentimientos para con ella siguen intactos.

“Te Amo. 10 años de amor en los cuales tuvimos que pasar millones de cosas hermosas, otras no tan buenas, luchar contra la envidia, la mala onda, los insultos, bajar a muchos 'payasito/as' que se quisieron subir a este tren que solo nosotros sabemos cuánto costó, cuánto entregamos de nosotros mismos para tener y ser lo que hoy en día somos. ¡Te amo, y te amaré toda mi vida mi reina hermosa!”, cerró arrobándola. Mauro Icardi celebra su décimo aniversario con Wanda Nara. (Foto: Instagram /mauroicardi)

“Ni pasión de gavilanes tiene tantos capítulos”, “Vamos jajaja ¡Me encanta! ¡Todos opinan, pero ellos facturan! Me encanta la pareja”, “Me confunden ustedes”, “Hashtag 'soltar'”, “El botón de 'me divierte'” y “Qué tóxicos” fueron tan solo algunos de los comentarios de los seguidores que no entienden la relación.

Wanda Nara aclaró que no volvió con Mauro Icardi

Un día después de San Valentín, Wanda Nara contó en sus redes sociales que continúa soltera. A mediados de noviembre, la mediática explicó que la separación se produjo porque ella tenía un fuerte deseo de volver a trabajar en la Argentina y eso generó un cortocircuito en el matrimonio. Wanda Nara y Mauro Icardi todavía no definen su vínculo. (Foto: instagram/wanda_nara)

“No le gusta la idea de que le quite la atención a la familia. Hace poco le expresé a Mauro mi deseo de volver al trabajo y no le gustó. Esto no significa descuidar a mis hijos. Mauro entrena solo dos horas al día, el resto del tiempo está en casa. Él puede ayudarme, ¿no?”, sostuvo ante Vanity Fair.

En ese momento, reveló que intentó reconquistarla en varias oportunidades, pero que ella no dio el brazo a torcer. “Cada dos por tres lo intenta. Me dijo: 'No me rindo'. Pero yo sé que si nos volvemos a juntar, y en dos meses le cuento de una nueva oferta de trabajo, estaremos de nuevo en el mismo punto de partida”, remarcó.