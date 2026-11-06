Máxima tensión entre Mauro Icardi y Wanda Nara: gritos, intervención policial y una denuncia por lesiones

Mientras Wanda Nara grababa MasterChef Celebrity en los estudios de Telefe, una situación de extrema gravedad se desencadenaba en la Casa de los Sueños, la propiedad de Mauro Icardi ubicada en el barrio privado La Isla, en Nordelta, Tigre. La tarde del 6 de noviembre terminó con móviles policiales, una ambulancia y una fiscalía recibiendo declaraciones.

El parte policial detalla que, a raíz de un llamado al 911, personal del Comando Patrullas Tigre intervino en el lote 17 del barrio privado La Isla, en la avenida de la Isla y avenida de los Lagos de Nordelta. Allí entrevistaron a Nara, quien refirió que su expareja "reprendió y encerró en la habitación" a su hija de 11 años, quien "a través de una computadora vía mensaje al WhatsApp le pidió ayuda porque estaba sola, el papá le había pegado y tenía miedo". La menor salió por sus propios medios de la vivienda y fue puesta a resguardo de su madre. También estaba en la propiedad la otra hija de la expareja, de 10 años, quien igualmente salió de la casa y se quedó con Nara. Icardi, en tanto, permaneció en el interior y "se negó a entrevistar con el personal", según el mismo documento.

El fiscal de la UFI Género Tigre, Julio Petrucci, dispuso actuaciones por lesiones, ordenó recibir declaración testimonial a Wanda Nara, realizar el reconocimiento médico legal a la menor y notificar a Icardi de la formación de la causa. El Sistema de Emergencia Social (SES) de Tigre intervino también en el lugar, según indica el parte, que concluye: "Se trabaja en la contención".

La secuencia de los hechos fue reconstruida al aire de LAM (América TV) por el periodista Pepe Ochoa. Según relató, Nara recibía múltiples llamadas mientras grababa, pero los celulares no estaban permitidos en el piso de grabación. Fue su novio, Martín Migueles, quien recibió el llamado. "Wanda no contestaba y recibe un llamado también Martín Migueles, su novio, quien la acompaña todo el tiempo a las grabaciones", explicó Ochoa. Ambos cortaron las grabaciones y se trasladaron hasta la isla.

"Wanda llega a la casa, sale Mauro, y empezaron a discutir a los gritos en el medio del barrio. Martín intentaba conciliar, nunca lo pudo hacer", relató Ochoa. La discusión escaló hasta la llegada de varios móviles policiales y una ambulancia al barrio cerrado, lo que Ochoa y el panel describieron como "un megaoperativo". Antes de concurrir a la fiscalía, el grupo pasó por un hospital en Dique Luján: "No es que fueron para curar a alguien, sino que había seguramente algún médico legista para parte de la denuncia de lo que causa todo este problema", precisó el periodista.

Al aire del programa de Ángel de Brito mostron un video que grabó alguien dentro del barrio privado, en el que se puede ver a Icardi, con teléfono en mano, hablando con uno de los afentes uniformados: "Hay una orden del juez, está conmigo, es mi responsabilidad. Punto".

En el estudio, la palabra que concentró la atención del panel fue una sola. "Acá lo fuerte es la palabra lesiones", afirmó la periodista Laura Ubfal. "Uno ya se imagina, porque entendés, padres separados, familia, ya entendés todo. Pero la palabra lesiones...", agregó. Romina Scalora fue más precisa: "Una cosa es una amenaza, que por supuesto es gravísima y siempre hay que denunciar, pero puede quedar en lo discursivo. Otra cosa es cuando hay lesiones y hay un médico involucrado; bueno, evidentemente algo sucedió". Ubfal cerró el intercambio con un dato que el parte policial también recoge: "Y hay un llamado a una madre".

Desde el entorno de los involucrados no hubo declaraciones. Carla Czudnowsky intentó comunicarse sin éxito, y Scalora confirmó: "El hermetismo es absoluto". La causa quedó caratulada como lesiones e interviene la UFI Género Tigre.