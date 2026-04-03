Mica Viciconte confesó la fantasía sexual que le cumplió a Fabián Cubero: "Debut y despedida"

Lo que comenzó como una conversación distendida sobre el cumpleaños de Fede Popgold en un streaming de Telefe tomó un giro completamente inesperado. La charla, pensada inicialmente para comentar regalos y preferencias de los participantes, derivó rápidamente hacia la vida íntima de los panelistas.

En medio de bromas y risas, Kennys Palacios señaló a Daniela Celis como fanática de la lencería y los juguetes sexuales, abriendo la puerta a confesiones aún más atrevidas. La conversación se fue tornando desinhibida, hasta que Anna Del Boca dirigió la atención hacia Mica Viciconte, preguntándole directamente su opinión sobre los disfraces eróticos.

La respuesta de Viciconte no tardó en sorprender al estudio: "Tengo un cajón gigante, desde uno que parezco un matambre hasta lo que quieras", confesó entre risas, marcando un momento que rápidamente se convirtió en uno de los más comentados del programa.

El día que Viciconte se disfrazó para Cubero

Viciconte relató con humor y autocrítica una experiencia que definió como "humillante y divertido a la vez". Tras disfrutar de una copa de vino, decidió cumplirle una fantasía a su pareja, el exfutbolista Fabián Cubero, vistiendo un disfraz de porrista.

La influencer describió el momento con detalles: "Me sentía un choripán, te lo juro. Porque yo no soy una persona sexy, ya lo saben. Entonces, es humillante lo que voy a decir... me hice dos colitas. Ya imaginate mi cara con dos colitas, y con un chupetín en la mano. Fabi en el sillón sentado, como diciendo: '¿cuánto va a tardar esta piba?'".

El atuendo incluía pollera tableada y top, pero los nervios jugaron en su contra. "Fabi, no puedo salir del baño, me da mucha vergüenza", le dijo. Sin embargo, la insistencia de Cubero la llevó a salir, aunque la situación no mejoró: "Me dice: 'Pero dale'. Y salí peor, porque me quise hacer la sexy con el chupetín. Pero esa vez fue la última. O sea, debut y despedida con los disfraces sexys. Este de porrista era medio baratón", relató entre risas.

Innovación, humor y complicidad en la pareja

A pesar del fallido intento con el disfraz de porrista, Viciconte enfatizó que le gusta innovar en la relación. Confesó tener una colección variada de disfraces y bromas para mantener viva la complicidad: "Me parece que después de un par de años tenés que jugar un poco. Yo le dije que se ponga un elefantito, esas cosas".

La influencer subrayó que la clave de estas experiencias es el humor y la complicidad, destacando que la relación se fortalece al compartir momentos inesperados, aunque sean embarazosos. La anécdota no solo reveló la faceta más íntima de Viciconte, sino que también mostró su capacidad para reírse de sí misma y mantener un vínculo lúdico con su pareja.

Un giro inesperado en el streaming de Telefe

Lo ocurrido en el streaming de Telefe demuestra cómo un espacio inicialmente ligero puede convertirse en un escenario de revelaciones personales, con los panelistas despojándose de filtros y compartiendo detalles inéditos de su vida privada.

Desde la declaración de Kennys Palacios sobre Daniela Celis hasta la confesión de Mica Viciconte sobre su disfraz de porrista, el episodio mostró que los límites entre lo público y lo íntimo pueden diluirse rápidamente cuando hay confianza, humor y una audiencia atenta. La combinación de anécdotas personales y la naturalidad de los protagonistas convirtió la emisión en un momento memorable para los seguidores del programa, y dejó en evidencia que incluso los contextos más casuales pueden dar lugar a revelaciones que nadie esperaba.