Mirtha eligió su mejor recuerdo de la historia de los mundiales: "Yo los vi todos"

Mientras la expectativa crece por el inicio del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, Mirtha Legrand decidió sumarse a la previa con un mensaje especial dedicado a la Selección argentina conducida por Lionel Scaloni.

La emblemática conductora utilizó sus redes sociales para enviar sus mejores deseos al equipo nacional y, al mismo tiempo, compartir una reflexión que resume gran parte de su extraordinaria trayectoria de vida. A sus 99 años, La Chiqui puede afirmar algo que muy pocas personas en el mundo están en condiciones de decir: fue testigo de todos los mundiales de fútbol disputados desde la creación de la competencia.

El mensaje comenzó precisamente con esa revelación que conecta su historia personal con la historia del deporte más popular del planeta.

"Esta semana comienza el mundial. ¿Usted sabe que yo vi todos los mundiales?", expresó la conductora. La afirmación estuvo acompañada por otro dato igualmente significativo. "Vi a Argentina campeona tres veces", agregó, en referencia a las tres consagraciones obtenidas por la Selección nacional a lo largo de la historia.

Una vida atravesada por las Copas del Mundo

La relación de Mirtha Legrand con los mundiales está directamente ligada a su propia biografía. La conductora nació el 23 de febrero de 1927 en Villa Cañás, provincia de Santa Fe, y tenía apenas tres años y medio cuando se disputó la primera Copa del Mundo organizada por la FIFA en Uruguay en 1930.

Desde entonces, su vida transcurrió en paralelo a cada edición del torneo más importante del fútbol internacional. A lo largo de las décadas observó el desarrollo de generaciones enteras de futbolistas, equipos y selecciones que dejaron huella en la historia del deporte. También fue testigo de los momentos más importantes protagonizados por Argentina en los mundiales.

Entre esos recuerdos aparecen las tres consagraciones de la Selección nacional:

• Argentina 1978.

• México 1986.

• Qatar 2022.

Asimismo, vivió como espectadora distintas épocas del fútbol mundial, desde las actuaciones de Pelé con Brasil hasta la epopeya protagonizada por Diego Maradona en México 1986.

El recuerdo que sobresale entre todos los demás

A pesar de haber presenciado más de dos decenas de Copas del Mundo, Mirtha Legrand aseguró que existe un recuerdo que ocupa un lugar especial por encima de todos los demás.

Cuando fue consultada sobre cuál era su mejor recuerdo mundialista, la conductora eligió inmediatamente el torneo disputado en Argentina en 1978. "Mi mejor recuerdo mundialista es... ay, que fui con Daniel al mundial de aquí de Argentina", relató.

La referencia remite a una experiencia vivida durante el campeonato que otorgó a la Selección argentina su primera estrella mundial. Más allá de lo ocurrido dentro del campo de juego, lo que permanece grabado en la memoria de Mirtha es la celebración popular que se produjo en las calles luego de la consagración.

Una noche de festejo colectivo

La conductora recordó una escena marcada por la alegría compartida y el entusiasmo generalizado de miles de personas. Según relató, mientras participaba de los festejos llevaba elementos de percusión y comenzó a recorrer distintos sectores de la ciudad junto a otras personas que celebraban el triunfo argentino.

La escena fue creciendo de manera espontánea a medida que más personas se sumaban a la celebración. "Fuimos recorriendo toda la ciudad y todo el mundo estaba golpeando con algo por felices que estábamos todos", recordó.

El relato describe una imagen de euforia colectiva que quedó asociada para siempre a la obtención de la primera Copa del Mundo conseguida por Argentina como anfitriona del torneo. Para Mirtha, aquella noche trascendió el logro deportivo y se transformó en una experiencia compartida con miles de personas que vivieron el mismo sentimiento de felicidad.

Un deseo para la Scaloneta

Después de evocar aquel recuerdo imborrable, la conductora dirigió su atención hacia el presente y hacia las expectativas que genera la nueva participación argentina en la Copa del Mundo.

Con la ilusión intacta, expresó su deseo de que la historia vuelva a repetirse. "Ojalá se vuelva a repetir", afirmó. La frase fue seguida por un mensaje de aliento dirigido a la Selección argentina. "¡Arriba Argentina, que va a ser campeón! Sí señor, sí señor", exclamó con entusiasmo.

De esa manera, La Chiqui se sumó a los millones de argentinos que aguardan el inicio del torneo con la esperanza de una nueva consagración.

Un homenaje inesperado en Qatar 2022

La presencia simbólica de Mirtha Legrand en la historia reciente de los mundiales tuvo además un capítulo singular durante Qatar 2022, torneo en el que Argentina conquistó su tercera estrella.

En aquella oportunidad, un video mostró a un hincha que llevaba una bandera muy particular. En el centro aparecía el rostro de Mirtha Legrand, acompañado por las imágenes de Lionel Messi y Diego Maradona. La original bandera llamó la atención de numerosos argentinos que transitaban por el lugar y que se detuvieron para fotografiarla.

Entre quienes observaron la escena se encontraba un productor de la conductora, quien registró el momento con su teléfono celular y posteriormente le envió las imágenes. Cuando le preguntaron al dueño de la bandera por qué había decidido incluir a Mirtha en ese homenaje, el fanático explicó el motivo.

"Mi abuela me hacía ver todos los almuerzos, y bueno, es un homenaje a ella, que en paz descanse, y para Mirtha, que espero estar comiendo algún día con ella", respondió.

La anécdota terminó reflejando el lugar que ocupa la conductora en la cultura popular argentina. A pocas horas del inicio del Mundial 2026, Mirtha Legrand vuelve a ser parte de la conversación futbolera, no solo como espectadora privilegiada de la historia de las Copas del Mundo, sino también como una figura que ha acompañado durante casi un siglo los momentos más importantes vividos por generaciones de argentinos.