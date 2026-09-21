Mirtha Legrand continuará internada: qué dice el parte médico

La salud de Mirtha Legrand volvió a ocupar el centro de la atención luego de que se conociera un nuevo parte médico sobre su evolución. La legendaria conductora, de 99 años, continúa internada en el Sanatorio Mater Dei, donde atraviesa su segunda internación en el transcurso de un mes.

El nuevo informe señaló que la conductora "continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado", al tiempo que precisó que seguirá con el tratamiento específico correspondiente a su cuadro y con los controles médicos necesarios. El parte fue firmado por el Dr. Enrique Echagüe, Director Médico del Sanatorio Mater Dei, y llevó tranquilidad respecto de la evolución de la conductora, aunque estableció que continuará bajo seguimiento profesional.

"La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado. Seguirá con el tratamiento específico del cuadro y los controles necesarios", indicó el escrito difundido por el centro de salud.

Continuará con tratamiento y controles

El informe médico precisó que la evolución de Legrand se mantiene dentro de lo esperado y que, en esta etapa, continuará con el tratamiento específico indicado para su cuadro.

La información oficial también destacó el acompañamiento familiar durante la internación. Según el parte, Mirtha recibió la visita de sus familiares más cercanos, quienes, de acuerdo con el comunicado, agradecieron las muestras de respeto y cariño recibidas durante este momento. El escrito expresó: "Ha recibido la visita de sus familiares más cercanos, quienes agradecen el respeto y cariño transmitidos".

El seguimiento médico continuará durante los próximos días y, si no se presentan inconvenientes, el centro de salud volverá a brindar información sobre su estado.

"De no mediar inconvenientes, el próximo miércoles emitiremos un nuevo parte médico", concluyó el comunicado firmado por el director médico del Sanatorio Mater Dei. De este modo, la próxima actualización sobre la salud de la conductora quedó prevista para el miércoles, siempre sujeta a la evolución del cuadro y a que no se produzcan modificaciones que requieran una comunicación anterior.

Una segunda internación en el transcurso de un mes

La actual internación constituye la segunda hospitalización de Mirtha Legrand en un mes. La conductora había atravesado anteriormente un episodio de salud que también requirió su permanencia en el mismo centro médico.

El cuadro comenzó luego de un episodio gripal que derivó en bronquitis, situación que llevó a la conductora a ser hospitalizada el pasado 7 de septiembre. En aquella oportunidad, el objetivo fue realizarle estudios y mantenerla bajo seguimiento médico.

Durante esa primera internación, los partes difundidos indicaron que Legrand presentaba una evolución favorable y sin complicaciones. La conductora permaneció en una habitación común y participó activamente de su recuperación junto a su kinesiólogo.

Ese proceso permitió que posteriormente recibiera el alta médica y continuara la recuperación fuera del centro asistencial.

El alta del 13 de septiembre

Luego de permanecer internada desde el 7 de septiembre, Mirtha Legrand recibió el alta el 13 de septiembre. Para entonces, según la información difundida, se encontraba atenta a sus actividades personales y mantenía contacto con familiares y amigos.

Durante su estadía había recibido visitas de personas de su entorno, mientras continuaba con el proceso de recuperación y seguimiento de su estado de salud.

Tras la evolución favorable registrada durante aquella internación, la artista pudo continuar el proceso en su hogar. Sin embargo, posteriormente debió regresar al Sanatorio Mater Dei, donde actualmente atraviesa una nueva etapa de atención médica.

El cuadro respiratorio que motivó preocupación

En medio de esta segunda internación, la salud de la conductora generó nuevamente preocupación. La información difundida señaló que la diva padecería un cuadro de "neumonía".

El viernes se había informado que Mirtha presentaba un cuadro compatible con una neumopatía, término utilizado para referirse a una enfermedad, trastorno o alteración que puede afectar a los pulmones. El cuadro respiratorio se produjo después del episodio gripal que había derivado en bronquitis y que había motivado la primera hospitalización del mes.

La sucesión de ambos episodios llevó a que la conductora permaneciera nuevamente bajo atención médica en el Sanatorio Mater Dei, donde continúa con tratamiento y controles.