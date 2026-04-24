Mirtha Legrand habló sobre su estado de salud: "Unos días más en casa"

La salud de Mirtha Legrand volvió a ubicarse en el centro de la escena mediática luego de que la propia conductora confirmara que deberá prolongar su reposo y, en consecuencia, postergar su regreso a la televisión. La histórica figura eligió comunicarse directamente con su público a través de sus redes sociales, donde buscó transmitir tranquilidad respecto de su estado general, aunque dejó abierta una incógnita clave sobre su agenda inmediata.

"¡Hola! Siguiendo la recomendación de mi médico, el Dr. Semeniuk, estaré unos días más en casa", escribió, en un mensaje breve pero contundente que dejó en claro que la decisión responde estrictamente a criterios médicos. La frase marcó un punto de inflexión en la expectativa de su regreso, que inicialmente se preveía más cercano.

En el mismo texto, la conductora detalló el origen de su malestar: "Fue un cuadro viral normal de esta época del año... tendré que hacer un poco más de reposo y cuidarme". Con esta aclaración, buscó desactivar versiones que sugerían un cuadro más complejo, aunque la extensión del descanso generó nuevas especulaciones en torno a su evolución.

La ausencia en su programa

El episodio comenzó a tomar relevancia el fin de semana pasado, cuando "la Chiqui" se ausentó de la grabación de su tradicional programa, una situación que sorprendió a la audiencia habitual. Frente a esa circunstancia, su nieta Juana Viale asumió nuevamente la conducción del ciclo, manteniendo en pantalla uno de los formatos más emblemáticos de la televisión argentina.

La dinámica no resulta nueva. En otras oportunidades, Viale ya había ocupado ese rol, logrando sostener la continuidad del programa en momentos en que la conductora debía priorizar su salud. En este caso, la decisión volvió a repetirse, reforzando una estructura que permite preservar el espacio televisivo ante eventualidades.

En sus últimas intervenciones, Viale también aportó información sobre la evolución de su abuela, señalando que, si bien se habían registrado mejoras, los profesionales recomendaron no acelerar los tiempos de recuperación.

Un cuadro viral y la recomendación médica

Según lo expresado por la propia Mirtha Legrand, su estado de salud se vincula a un cuadro viral típico de la época, que derivó en la necesidad de prolongar el reposo. La indicación médica, encabezada por el Dr. Semeniuk, fue clara en cuanto a la necesidad de mantener cuidados y evitar una pronta exposición a la actividad habitual.

Entre los aspectos vinculados a su cuadro se mencionaron:

Un resfrío inicial

Episodios de tos posteriores

Posible influencia de cambios de temperatura

Incluso trascendió que una de sus recientes salidas al teatro podría haber tenido incidencia en el desarrollo del cuadro, debido al uso de aire acondicionado en la sala, un factor que no fue descartado por su entorno.

La decisión de extender el reposo se enmarca en la necesidad de consolidar la recuperación antes de retomar una agenda que, por su intensidad y exposición pública, requiere condiciones óptimas.

Agradecimiento al público

En su mensaje, la conductora también dedicó unas palabras al acompañamiento recibido durante los últimos días. "Les quiero agradecer a todos por los llamados y la preocupación. Besito, chau chau!", expresó, manteniendo su estilo característico, que se ha convertido en una marca personal reconocible a lo largo de generaciones.

Ese vínculo directo con el público es uno de los elementos que explican la repercusión que genera cada novedad sobre su salud. A sus 99 años, Mirtha Legrand continúa siendo una figura central en el ecosistema mediático, con una presencia que trasciende la pantalla y se proyecta en el imaginario cultural.

La incógnita de los Martín Fierro de la Moda

Más allá de la confirmación de su ausencia en el programa de este sábado, el foco de atención se trasladó rápidamente hacia otro evento de alto perfil: los Martín Fierro de la Moda, previstos para el domingo 26 de abril. La participación de la conductora en esta gala es habitual y representa uno de los momentos más esperados del encuentro.

La prolongación de su reposo abre ahora una duda concreta: si su recuperación llegará a tiempo para asistir o si, por el contrario, deberá ausentarse también de esa cita. Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre su presencia, lo que mantiene en suspenso uno de los aspectos más comentados en el ambiente artístico.

El evento reúne a figuras destacadas del espectáculo y de la industria fashion, y la presencia de Mirtha Legrand suele ocupar un lugar simbólico dentro de la ceremonia, tanto por su trayectoria como por su histórica relación con el mundo de la elegancia y el estilo.

Prudencia médica

El escenario actual combina dos dimensiones claras. Por un lado, la recomendación médica de extender el reposo, que se presenta como prioritaria en función de su recuperación. Por otro, la expectativa del público y del ambiente artístico ante su posible reaparición en un evento de alta visibilidad.

Mientras tanto, la continuidad televisiva está garantizada con Juana Viale al frente del programa, en una dinámica ya consolidada. La evolución del cuadro viral y las decisiones médicas en los próximos días serán determinantes para definir si la conductora podrá retomar su agenda o si deberá prolongar su descanso.

En ese equilibrio entre cuidado personal y compromiso profesional, cada definición adquiere relevancia. La palabra final, por ahora, sigue en manos de su equipo médico y de los tiempos que marque su recuperación.