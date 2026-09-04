Mirtha Legrand suspendió la grabación de su programa: qué le pasó

Lo que se había convertido en un clásico de la televisión argentina de los últimos tiempos tuvo este viernes una modificación inesperada. Mirtha Legrand debió suspender la grabación de su programa por un problema de salud y, ante la necesidad de guardar reposo, decidió no presentarse en los estudios de grabación de El Trece.

La conductora tenía previsto realizar su habitual mesaza, pero finalmente se bajó a último momento por precaución. Según pudo saber Teleshow, Mirtha atravesó un cuadro gripal, motivo por el cual permaneció en su domicilio y decidió hacer reposo.

La situación obligó a modificar la habitual dinámica de los viernes en la señal. Mirtha Legrand y su nieta Juana Viale suelen grabar ese día sus respectivos ciclos de El Trece. La tradición establece que Juana realiza primero su programa y luego es el turno de la Chiqui. Sin embargo, este viernes la actriz deberá asumir una tarea adicional: estará al frente de ambos envíos, debido a la ausencia de su abuela.

La decisión no implica una situación desconocida para Viale, quien ya reemplazó a Mirtha en reiteradas oportunidades y cuenta con experiencia al frente de la mesaza.

Marcela Tinayre confirmó el estado de Mirtha

El periodista Juan Etchegoyen se comunicó con Marcela Tinayre, hija de la diva, quien brindó detalles sobre el estado de salud de la conductora.

"Está un poco engripada, yo estoy almorzando con ella. Juana va a hacer el programa", expresó Tinayre. De esta manera, la situación quedó definida: mientras Mirtha permanece en su domicilio y guarda reposo, Juana Viale asumirá la conducción de La noche de Mirtha.

La decisión de la conductora de no concurrir a los estudios fue tomada como medida de precaución frente al cuadro gripal que atraviesa.

Una mesaza con espíritu de tribunales

La ausencia de Mirtha se producirá precisamente en una emisión que tenía como uno de sus principales atractivos un particular cruce con espíritu de tribunales. Juana Viale ocupará el lugar de su abuela en La noche de Mirtha y recibirá en la mesa a Ana Rosenfeld y Elba Marcovecchio, dos abogadas que representan a partes enfrentadas en el litigioso divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

Rosenfeld es la abogada de Wanda Nara, mientras que Marcovecchio es la representante legal del futbolista. Ambas sostuvieron posiciones públicamente encontradas durante las últimas semanas por el caso, por lo que su presencia en la misma mesa anticipa un intercambio atravesado por uno de los conflictos que mayor cobertura tuvo. La mesa se completará con Karina Iavícoli, panelista de LAM e Infama en América TV y una de las voces más activas en la cobertura del conflicto entre Nara e Icardi.

También participará Luciana Rubinska, periodista deportiva de Infobae y ESPN, quien fue la primera mujer en ganar un Martín Fierro de Cable en periodismo deportivo, en 2018.

De este modo, la emisión que originalmente debía encabezar Mirtha quedó finalmente bajo la conducción de Juana, con una mesa que reunirá actualidad del espectáculo, cuestiones judiciales y periodismo deportivo.

Almorzando con Juana mantiene su horario

Mientras Juana Viale deberá asumir la conducción de La noche de Mirtha, Almorzando con Juana mantendrá su horario habitual de las 13.45.

El programa ofrecerá una mesa con representantes del espectáculo y el deporte. Entre los invitados estará el actor Martín Seefeld, quien llega después de una temporada teatral exitosa con la obra Una clase especial.

También participará el bailarín Iñaki Urlezaga, quien volvió a los escenarios con El aplauso final luego de ocho años de retiro. La mesa se completará con las actrices Juli Castro y Patricia Etchegoyen. A ellos se sumará Sofía Cairó, jugadora de Las Leonas, quien convirtió el penal que le dio a la selección argentina el tercer título mundial de hockey sobre césped, en la final que el equipo ganó 3 a 1 ante Países Bajos.

Un antecedente reciente: tres semanas fuera del aire

La actual ausencia de Mirtha tiene además un antecedente cercano. En mayo pasado, la conductora ya había tenido que alejarse de su ciclo durante tres semanas debido a una bronquitis que le impedía hablar con normalidad.

Aquel cuadro se complicó luego de una salida al teatro, donde la exposición al aire acondicionado intensificó los síntomas. La situación requirió tratamiento con antibióticos y reposo domiciliario bajo indicación médica, hasta que finalmente pudo regresar a la pantalla.

Al retomar su programa, la propia Legrand explicó frente a las cámaras lo que había atravesado. "Tuve una bronquitis terrible, no podía ni hablar. Tomé antibióticos, tomé de todo", relató en aquella oportunidad.

Durante su regreso, además, tuvo palabras de agradecimiento para su nieta por el trabajo realizado durante su ausencia. "Juana me reemplazó maravillosamente. Gracias Juanita, un saludo para vos", expresó.

Ahora, una postal similar volverá a repetirse al menos durante el primer fin de semana de septiembre, con Juana Viale nuevamente al frente del programa de su abuela.

El ritual de los domingos durante su recuperación

Durante aquella etapa en la que permaneció alejada de la pantalla por indicación médica, Mirtha Legrand no interrumpió completamente su vida social.

Pese a las restricciones médicas de aquellos días, mantuvo su tradicional té de los domingos en su casa, aunque en compañía de un grupo reducido de allegados. Entre quienes participaron de ese ritual estuvieron Héctor Vidal Rivas, Alejandro Veroutis, Amalia Idoyaga Molina, Dany Mañas y Martín Cabrales.

Ese encuentro dominical funcionó como una especie de antesala de su regreso al estudio, mientras la conductora atravesaba el período de recuperación que finalmente le permitió volver al aire. En esa misma vuelta a la pantalla, Mirtha también contó otra novedad vinculada con su trayectoria: el rey Felipe VI le había otorgado la Cruz oficial de Isabel la Católica, una distinción que antes recibieron Eva Perón y Lola Membrives.