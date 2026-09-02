SE conoció el plan macabro de la familia de Tini Stoessel para alejarla de sus amistades

En medio del escándalo que enfrenta a Tini Stoessel con su papá, Alejandro Stoessel, Yanina Latorre reveló en SQP (América TV) un dato que llamó especialmente la atención: el patrón que la cantante habría detectado en el vínculo de su familia con las personas de su entorno laboral y personal.

"Tini siente que cada vez si a ellos les convenía para seguir dominándola, bien, pero si alguien no los ayudaba a ellos, los descartaban", explicó la conductora, marcando el mecanismo que la artista habría empezado a notar con el paso del tiempo.

Según detalló Latorre, esa dinámica se repetía puntualmente con quienes se acercaban a la cantante en lo profesional: "Ahí ella empezó a sentirse incómoda. Siempre odiaban al asistente, al peluquero, a algún productor, a todos los que se acercaban a ella", disparó la panelista, dejando en claro que el conflicto no se limitaría solo a lo económico, sino también a un control sobre los vínculos de Tini con su círculo de trabajo.

De esta manera, la panelista sumó un nuevo capítulo al escándalo familiar que atraviesa la artista, en el que además de la disputa por el manejo de su patrimonio, aparece ahora la sospecha de un aislamiento deliberado respecto de quienes la rodeaban.

El desgarrado video de Tini Stoessel hablando de la salud mental

Un desgarrador descargo que Tini Stoessel había hecho meses atrás se volvió a viralizar y ahora se resignifica a la luz del escándalo con su papá, Alejandro Stoessel. En el video, la cantante reflexionaba sobre el daño que generan las redes sociales: "Comentar a veces impunemente, a veces con soltura, a veces con maldad... Pueden hacerle mucho daño a una persona. Muchísimo, muchísimo", y pedía mayor empatía: "Por favor, poder ser un poco más empáticos y tener un poco más de cuidado a la hora de opinar de la vida sobre la otra persona". Aquellas declaraciones las había hecho entre lágrimas tras lanzar el tema dedicado a su papá en el que salpicó a Marcelo Tinelli, cuando aseguró: "Estoy contando parte de mi historia y parte de heridas que todos tenemos".



