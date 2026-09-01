Revelaron detalles inéditos sobre el conflicto de Tini Stoessel con su papá

En medio del escándalo que enfrenta a Tini Stoessel con su papá, Alejandro Stoessel, Yanina Latorre analizó en SQP (América TV) cómo atraviesa la cantante este momento y remarcó un cambio en su actitud: "No la veo triste. No la veo deprimida. Ella era más aniñada. Siempre la veíamos hablar como con miedo. Ahora la siento más mujer. Bien plantada con este tema".

La conductora también reveló por qué el conflicto familiar terminó conociéndose públicamente: "Alguien cercano a ella me dice que le hubiera encantado que todo este tema no trascendiera, pero se vio en la obligación de permitir que se filtre porque el papá le ponía muchas piedras en el camino". Según explicó, "cree que el papá le decía a todo que sí, que le iba a dar lo que pedía, pero después queda en la nada".

Yanina Latorre detalló además cómo se manejaba la relación económica entre padre e hija durante un momento particularmente sensible: "Cuando estuvo con problemas de salud mental, el papá la dejó ir a la oficina, involucrarse con el manejo de su plata, pero después todo frenó. Le tenían que entregar todo para firmar, pero eso nunca pasaba. Le habilitaban más guita y, si se quejaba, le decían: 'bueno, comprate la casa, unos relojes'. Ella siente que la entretenían".

Por último, la conductor contó que la artista habría notado un patrón en el vínculo con su entorno familiar: "Tini siente que cada vez si a ellos les convenía para seguir dominándola, bien, pero si alguien no los ayudaba a ellos, los descartaban. Ahí ella empezó a sentirse incómoda. Siempre odiaban al asistente, al peluquero, a algún productor, a todos los que se acercaban a ella".

¿Qué dijo Tini Stoessel en medio del revuelo por el reclamo a su padre?

En una nota para El Salvador, en la previa de su show con Futttura del 12 de septiembre, Tini Stoessel habló del momento personal que atraviesa en medio del conflicto económico y la auditoría a su padre, Alejandro Stoessel: "Encontrarte con tu espacio y tener las cosas claras viene de la mano con la edad y con crecer", reflexionó la cantante de 29 años, marcando el proceso de maduración que la llevó a tomar decisiones drásticas sobre el manejo de su carrera. También señaló un punto de inflexión en lo artístico: "Un punto de inflexión fue 'Un mechón de pelo': en mi último álbum pude abrirme desde un lado extremadamente personal".

Las declaraciones llegan en medio del escándalo que sacude a la familia Stoessel desde hace tres meses, cuando la cantante decidió separarse de su padre como manager y puso a un contador y un abogado a fiscalizar sus finanzas, luego de que una auditoría revelara que no tiene nada a su nombre pese a haber facturado millones de dólares. El conflicto derivó además en un violento episodio protagonizado por Alejandro Stoessel, quien arrojó piedras contra el móvil de DDM (América TV) apostado frente a su casa en San Isidro y terminó siendo trasladado a un sanatorio por un severo cuadro de estrés.